Tata Tiago fiyatı ne kadar? Tata Tiago satışa ne zaman çıkacak? Tata Tiaogo Türkiye'de var mı? Döviz kurlarında yaşanan artış ile beraber araç fiyatları da adeta uçuşa geçti. 2022 itibari ile 300 bin liranın altında sıfır otomobil bulmak neredeyse imkansız bir hal aldı. Bütçesine uygun sıfır otomobil arayanları heyecanlandıran gelişme Hindistan'da yaşandı. Hindistan'ın en çok satılan otomobil modeli olan Tata Tiago'nun ülkemizde satışa çıkacağı iddia edildi. Tata Tiago'nun fiyatı ise oldukça dikkat çekici.

Tata Tiago fiyatı ne kadar? Tata Tiago satışa ne zaman çıkacak? Tata Tiaogo Türkiye'de var mı? Döviz kurlarında yaşanan artış ile beraber araç fiyatları da adeta uçuşa geçti. 2022 itibari ile 300 bin liranın altında sıfır otomobil bulmak neredeyse imkansız bir hal aldı. Bütçesine uygun sıfır otomobil arayanları heyecanlandıran gelişme Hindistan'da yaşandı. Hindistan'ın en çok satılan otomobil modeli olan Tata Tiago'nun ülkemizde satışa çıkacağı iddia edildi. Tata Tiago'nun fiyatı ise oldukça dikkat çekici.

Son yıllarda döviz kurlarında hızlı bir artış yaşandı. Döviz kurlarındaki artışa paralel olarak araç fiyatları da son bir yılda neredeyse iki katına çıktı. Peşin olarak sıfır araç almanın neredeyse hayal olduğu ülkemizde bankaların da yüksek kredi faizi vermesi nedeniyle pek çok kişi araba hayalini ertelemek zorunda kalıyor. Hindistan otomobil markası Tata'nın en çok atılan modellerinden Tiago'nun ülkemizde satışa çıkacağı iddia edildi.

Tata Tiago fiyatı ne kadar?

İddialara göre Tata ülkemizde satış adedini artırmak için Tiago mdelini Türkiye'ye getirebilir. Tata Tiago fiyatı ile şimdiden binlerce kişinin merakını çekmeyi başardı. Tata Tiago fiyatı ne kadar? Tata Tiago satışa ne zaman çıkacak? Tata Tiaogo Türkiye'de var mı? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Tata Tiago Hindistan'da vergilerle birlikte 95 bin TL'ye satılıyor. Ülkemizde de ÖTV ve diğer vergileri eklediğimiz zaman aracın satış fiyatının 150 ile 180 bin TL arasında olacağı iddia edildi.

Tata Tiaogo Türkiye'de var mı?

Tata Tiaogo şu anda ülkemizde satışı bulunmuyor. Şahsi olarak yurt dışında ngerilmiş Tata Tiago modelleri olabilir ancak firma tarafından getirilen ve satışa sunulan Tata Tiago bulunmuyor.

Tata Tiago satışa ne zaman çıkacak?

Tata Tiago'nun ülkemide ne zaman satışa çıkacağı konusunda da henüz bir açıklama yapılmadı.

Tata Tiaogo özellikleri neler?

Tata Tiago, 2016'dan beri Hindistan'da Tata Motors tarafından üretilen bir şehir otomobilidir.

Tiago, daha önce "Zica"nın "zippy car"ın kısaltması olan Tata Zica olarak duyurulmuştu, ancak arabanın lansmanı Zika virüsünün patlak vermesiyle aynı zamana denk geldiği için değiştirildi. Tiago, adı alep edilen önerilerden biri olarak seçildi.

Motor seçenekleri

Motor 1.2L Revotron I3 (benzinli)

1.2L Revotron Turbo I3 (benzin)

1.05L Revotorq I3 (dizel)

Şanzıman seçenekleri

Şanzıman 5 ileri manuel

5 vitesli AMT

Boyutları

Dingil mesafesi 2.400 mm (94 inç)

Uzunluk 3.746 mm (147.5 inç)

Genişlik 1,647 mm (64,8 inç

Yükseklik 1.535 mm (60,4 inç)

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