İzlenmesi gereken en iyi animeler nelerdir?

Anime, Japonlara has çizim tarzı ile oluşturulan çizgi dizilerdir. Birçok dizi ve film animelerden esinlenerek üretilmiştir. Anime ye dair bilinen en iyi örnek Pokemon’dur. Animeler çoğu kişi tarafından çocukça görülse de birbirinden farklı birçok kategorisi bulunmaktadır. Peki, izlenmesi gereken en güzel animeler hangileridir?

Anime, manga olarak bilinen çizgi romanlardan oluşur. Günümüzde gerek çocuklar gerek ise yetişkinler tarafından sevilerek izlenen animelerin birbirinden farklı çeşitleri bulunmaktadır. Japonya'dan dünyaya yayılan animeye ilgi her geçen gün artmakta. Anime her konuya özgü olabilir ve kendi arasında farklı kategoriye ayrılır. Anime izlemek isteyen kişiler arama motorlarında en iyi animeleri araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Mutlaka izlenmesi gereken animeler nelerdir?

Spirited Away: Büyük usta Hayao Miyazaki tarafından yapılan bu animenin konusu, babasının iş değişikliği nedeniyle bulunduğu şehirden taşınmak zorunda olan 10 yaşındaki Chihiro'un hayat hikayesini anlatmaktadır. Chihiro ve ailesi, yaptıkları yolculuk esnasında ilginç olaylarla karşılaşacaklardır.

Tenkuu no Shiro Laputa (Castle in the Sky): Sheeta isimli küçük bir kız, uçan bir gemide askerler tarafından esir tutulmuşken, gemi korsanların saldırısına uğrar. Sheeta bu fırsattan yararlanarak kaçmaya kalkar ancak gemiden aşağı düşer. Boynundaki sihirli taş onun hayatını kurtarır ve Pazu adında küçük bir çocuğun kollarına usul bir iniş yapar. Askerler ve korsanlar arasında sıkışıp kalan bu ikili birlikte pek çok maceraya atılacaktır.

Tonari no Totoro (My Neighbor Totoro): 11 yaşındaki Satsuki ve 4 yaşındaki kardeşi Mei babaları ile birlikte Japonya'nın kırsal kesiminde yer alan eski bir eve taşınırlar. Burada, bilinmeyen bir hastalıktan ötürü hastanede yatmakta olan annelerinin iyileşmesini bekleyen aile, bir süre sonra annelerinin durumunun kötüleştiği haberini alır. Bunun üzerine küçük Mei, annesinin yanına gitmek için evden kendi başına ayrılır. Kardeşini bulmak için peşinden giden Satsuki'ye dev bir Totoro yardımcı olacaktır.

Mononoke Hime (Princess Mononoke): Köyünde huzur dolu bir yaşamı olan Ashitaka, bir gün ormandan kötü bir varlığın gelmekte olduğu fark eder. Ormanın sınırından hızla çıkan Orman Tanrısı, değdiği her şeyi yok ederek ilerlemektedir. Köyünden küçük bir kızı kurtarmak için, canavara dönüşmüş olan Orman Tanrısı'na saldıran Ashitaka, mücadele sonunda canavarı öldürür ama ölümcül bir yara alarak lanetlenir. Bu lanetten kurtulmak için bir yol aramak üzere köyden ayrılan Ashitaka, kendisine yardım edebileceğini umduğu Ormanın Ruhu'nu aramaya başlar.

Steins Gate: Bir mikrodalga ile kendi geçmişlerine mesaj gönderen bir grup arkadaş, kötü bir örgüt olan SERN'i durdurmak için ellerinden geleni yapar.

Death Note: Light, Japonya'nın belki de en yetenekli ve zeki öğrencisi olmasına rağmen, yaşadığı dünya ona tat vermemektedir. Her gün gittikçe artan suç oranı ve adalet sisteminin çökmüşlüğü, onun için bu dünyayı daha da anlamsız ve çürümüş kılmaktadır. Bu yüzden de, hiç bir şeyde anlam görmemektedir. Light, bu buhranlarını kendi içinde yaşarken, ders sırasında bir defterin gökten düştüğünü görür. Light'in hayatı bu defterle değişir çünkü bu deftere adı yazılan kişiler ölmektedir.

Full Metal Alchemist: Elric kardeşler Edward ve Alphonse ölen annelerini diriltmek için simyaya başvururlar. Ama insan ruhu ile değiş-tokuş yapılacak eş değerde bir şey bulunmamaktadır. Deney sırasında büyük kardeş Edward bacağını, küçük kardeş Alphonse ise bedenini kaybeder. Kardeşler kaybettiklerini geri almak için büyük bir mücadele içine girerler.

One Piece (1999) : Korsan olma hayaliyle yanıp tutuşan Luffy, East Blue Denizi'nden One Piece adı verilen hazinenin olduğu Grand Line'a kadar uzanan bir yolculuğa çıkar.

Dragon Ball Z (1996-2003): Anime de baş karakter Goku, bir yandan düşmanlarıyla mücadele ederken, diğer yandan Ejder toplarını bulup topluyor.

Naruto: 12 yıl önce dokuz kuyruklu şeytan tilki Kyuubi, Gizli Yaprak Köyü'ne saldırdı. Yaprak Köyü'nün lideri Dördüncü Hokage, kendini feda ederek yeni doğmuş bir bebeğin içine tilkiyi mühürledi. O bebek ise Naruto'ydu. Köylüler, ailesi olmadan büyüyen Naruto'dan çekindiler ve ona kötü davrandılar. Köylülerin kötü davranmasına rağmen köyün Hokegasi olmak isteyen Naruto, bu yolda büyük maceralar yaşayacaktır. .