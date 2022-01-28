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TIMETURK / EKONOMİ / Azerbaycan'dan 1 milyar euro geldi

Azerbaycan'dan 1 milyar euro geldi

Azerbaycan Devlet Petrol Fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda 1 milyar euroluk depo hesabı açtı.

57 Dakika Önce
2022-01-28 17:24:01
Azerbaycan'dan 1 milyar euro geldi

Azerbaycan'dan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 1 milyar euro geldi. Azerbaycan'ın Sofaz olarak bilinen devlet petrol fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 6 ay vadeli 1 milyar euro tutarındaki mevduatı birkaç taksit halinde yatırdığını duyurdu.

Sofaz'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, mevduatın Türkiye'de finansal istikrarın korunmasına yardımcı olmasının hedeflendiği belirtildi. Taksitler 27 Ocak'ta tamamlandı.

Azerbaycan Merkez Bankası Başkanı Elman Rüstemov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile kur swapı anlaşması için görüşmeler yürütmediklerini söylemişti.

Rüstemov, “Azeri ve Türk merkez bankaları, ödemelerin ulusal para birimleri ile yapılmasının önünü açacak bir mekanizma üzerinde için çalışıyor; çözülmesi gereken bazı teknik sorunlar var” diye konuşmuştu.

BloombergHT .

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