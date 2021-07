2020 filmleri | Mutlaka izlenmesi gereken filmler 2020 | Yaz aylarının gelmesiyle tatil sezonu açıldı. Tatil keyfini iyi bir filmle lezzetlendirmek isteyenler internetten film araştırmasına hız verdi. Korona virüs pandemisi patladıktan sonra film çekimleri de durma noktasına geldi. Ancak 2020 yılında koronadan hemen önce çok güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. 2020 filmleri ve aldıkları IMDB puanlarını sizlerle paylaşacağız. İşte mutlaka izlenmesi gereken 2020 yapımı filimler...

2020 filmleri | Mutlaka izlenmesi gereken filmler 2020 | Yaz aylarının gelmesiyle tatil sezonu açıldı. Tatil keyfini iyi bir filmle lezzetlendirmek isteyenler internetten film araştırmasına hız verdi. Korona virüs pandemisi patladıktan sonra film çekimleri de durma noktasına geldi. Ancak 2020 yılında koronadan hemen önce çok güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. 2020 filmleri ve aldıkları IMDB puanlarını sizlerle paylaşacağız. İşte mutlaka izlenmesi gereken 2020 yapımı filimler...

Koronavirüs pandemisinde insanlar adeta evlere hapsoldu. Evlerinde vakit geçiren insanların imdadına filmler ve diziler yetişti. Önceki yıllardan izlenmedik film bırakmayanlar yeni çıkacak yapımlar dört gözle bekliyor. Özellikle pandemide vaka sayılarında meydana gelen gerileme ve aşılamada yakalanan artış nedeniyle sinema ve dizi sektörü de topralanmaya başladı.

Yaz ayları geldi, havalar ısındı... Milyonlarca kişi yaz tatili için plan yapmaya başladı. Öğrencilerin de okullarının kapanmasıyla film ve dizilere olan ilginin artacağı bir sezona girildi. Tatile gidecek olanlar yanlarında iyi filmler de götürerek tatillerinin daha keyifli geçmesini hedefliyor. İzlenmesi gereken filmleri arayanlara 2020 yılında gösterime giren filmlerden bir kaç önermiz olacak. İşte 2020 filmleri ve izlenmesi gereken film önerileri...

Tenet (2020) IMDb: 7.6

Tenet filmi konusu ve görsel efektleri ile sizlere keyifli ve heyecanlı bir kaç saat vadediyor. Tenet filminde zamanda geriye doğru zaman kavramı filmin en temel konularından biri. Filmde büyük bir kaosu önlemek için zamana karşı büyük bir mücadele veriliyor. İzlenemesi gereken filmler olarak tavsiye ediyoruz.

Greyhound (2020) IMDb: 7.0

Greyhound filmi C S Foster'ın “The Good Shepherd” romanından uyarlanmıştır. Film 1942 kışında USS Greyhound savaş gemisini odağına alıyor. Filmde 2. dünya savaşı sırasında “Kara Delik” olarak adlandırılan tehlikeli sularda görevini tamamlama hedefiyle yola çıkan gemide yaşananlar konu ediniyor.

The Trial of the Chicago 7 (2020) IMDb: 7.8

1968 yılında Chicago'da gerçekleşen ve barışçıl şekilde olması planlanan Ulusal Demokratik Kongresi bir anda polis ve ulusal muhafızlara karşı şiddet dolu bir çatışmaya dönüşür. Protestonun organizatörleri Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden ve Bobby Seale, isyan çıkarmaktan dolayı hüküm giyer. Bu duruşma, tarihin en kötü şöhretli duruşmaları arasında yerini alacaktır.

The Devil All the Time ( 2020) IMDb: 7.1

The Devil All the Time filmi ormanlık bir alanda geçiyor. Filmde her karakterin kendine özgü sorunları bulunmaktadır. Yozlaşmış bir peder, çarpık ilişkiye sahip bir çift, yalancı bir şerif, ailesini ve kendini şeytani güçlerden korumaya çalışan bir genç... Film mutalaka izlenmesi gereken filmler arasında gösteriliyor.

Bad Education (2020) IMDb: 7.2

Bad Education filmini kısaca şöyle özetleyebiliriz; Long Island'da görevi müfettişlik olan Frank Tassone ve onun müfettiş asistanı Pam Gluckin yaşadıklarını odak noktasına alıyor. Filmde Roslyn Okulu'na tarihi başarı kazandıran bu ikilini geçmişinin irdelenmesi ile ortaya çıkanlar konu ediniyor.

The Invisible Man (2020) IMDb: 7.3

Cecilia zengin ve gösterişli bir adamla evlidir ancak bu evlilik onun için bir hapis hayatından farklı değildir. Evlilikten kurtulmak isteyen Cecilia kaçarak bir süre ortadan kaybolur. Ancak kaçarak terk ettiği kocası onun hayatını hiç de tahmin edilemeyecek şekilde zehir etmeye kararlıdır.

Bad Boys for Life (2020) IMDb: 7.2

Filmde, Will Smith ve Martin Lawrence'ı, ikili ile özdeşleşen Mike Lowery ve Marcus Burnet rollerinde yeniden izliyoruz. Filmde Marcus daha sakin bir hayat sürerek ailesi yaşamına odaklanmka ister, fakat Mike'ın hayatını tehlikeye atan bir durum oluşur ve Marcus göreve geri dönmek zorunda kalır.

A Quiet Place Part II (2020) IMDb: 7.0

A Quiet Place (Sessiz Bir Yer) filminin konusu adından da anlaşılacağı üzere ses çıkaran her şeyin av olduğu bir dünyayı konu ediniyor. Bilinmeyen bir tür bir gün dünyaya gelir ve ses çıkaran her şeyi teker teker avlar. Hayatta kalmak için sessiz olmak gerekiyor. Peki sessiz kalmak hayata tutunabilmek için yeterli olacak mı?

The Way Back (2020) IMDb: 7.1

Eşini ve aile vakfını kaybetmiş, bağımlılıkla mücadele eden eski bir basketbol yıldızı olan Jack (Ben Affleck), mezun olduğu lisenin basketbol takımına isteksiz bir şekilde koçluk yapmaya çalışarak hayatını düzene sokmaya çalışmaktadır. Ancak bu sırada büyük kayıplarla karşı karşıya kalacak ve bağımlılığın pençesinden kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girecektir.

Extraction (2020) IMDb: 7.0

Mafya savaşlarının, silah ve uyuşturucu kaçakçılarının arasına çıkan çatışmanın ortasına kalan bir çocuk... Tyler Rake ise korkusuz bir paralı askerdir ve mafya babasının kaçırılan çocuğunu kurtarmak için elinden geleni yapacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.