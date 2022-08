House of the Dragon karakterlerinden en çok kim dikkat çekti?

Game of Thrones efsanesinin final yapmasının ardından üç yıllık bir aradan sonra Westeros dünyası, House of the Dragon ile ekranlarımıza geri döndü. Eski ve yeni karakterlerden en çok hangi karakterler dikkat çekti? Hangi karakter sevildi?