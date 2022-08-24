House of the Dragon karakterlerinden en çok kim dikkat çekti?
Game of Thrones efsanesinin final yapmasının ardından üç yıllık bir aradan sonra Westeros dünyası, House of the Dragon ile ekranlarımıza geri döndü. Eski ve yeni karakterlerden en çok hangi karakterler dikkat çekti? Hangi karakter sevildi?
2022-08-24 15:36:59
Game of Thrones hayranları, yeni diziyi tartışmak ve sohbet etmek için Twitter'a adeta akın etti. Pazar gecesi gerçekleşen gala, ilk 24 saat içinde dünya çapında 1 milyondan fazla Tweet ile sonuçlandı.
Dizinin ilk bölümünde hakkında en çok konuşulan karakterler
Game of Thrones, geniş karakter kadrosuyla ünlü. House of the Dragon, efsaneye daha da fazlasını ekliyor. İzleyiciler Daenerys'i asla unutmadı, ancak yeni yıldızlar Rhaenyra ve Daemon Targaryen hakkında da çok konuşuyorlar. Prömiyerin en çok konuşulan karakterleri, eski ve yeni hayran favorilerinin bir karışımını içeriyor:
1. Daenerys Targaryen
2. Rhaenyra Targaryen
3. Daemon Targaryen
4. Viserys Targaryen
5. Arya Stark .
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