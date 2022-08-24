İstanbul okul servis ücreti ne kadar oldu? Kısa ve uzun mesafe okul servis ücreti kaç TL? 0-1 km, 1-3 km, 3-5, 5-7, 9-11, 13-15 km servis ücreti ne kadar oldu? İstanbul'da okulların açılmasına sayılı günler kala velilerin merakla beklediği servis ücretleri de netleşti. Çocukların okul masraflarında önemli bir yere sahip olan servis ücretlerine yapılan zam aileleri oldukça üzdü. İşte kilometreye göre İstanbul'da servis ücreti...

İstanbul okul servis ücreti ne kadar oldu? Kısa ve uzun mesafe okul servis ücreti kaç TL? 0-1 km, 1-3 km, 3-5, 5-7, 9-11, 13-15 km servis ücreti ne kadar oldu? İstanbul'da okulların açılmasına sayılı günler kala velilerin merakla beklediği servis ücretleri de netleşti. Çocukların okul masraflarında önemli bir yere sahip olan servis ücretlerine yapılan zam aileleri oldukça üzdü. İşte kilometreye göre İstanbul'da servis ücreti...

İstanbulluları yakından ilgilendiren bir zam haberi daha geldi. İBB UKOME toplantısında İstanbul okul servis ücretlerine ne kadar zam yapılacağı belli oldu.

İstanbul okul servis ücreti ne kadar oldu?

UKOME toplantısında servis ücretlerine 19.21 zam yapılmasına karar verildi.

Kısa ve uzun mesafe okul servis ücreti kaç TL?

UKOME'den çıkan karara göre en kısa mesaje servis ücreti 660 TL oldu. En uzun mesafe okul servis ücreti ise 25 km ile 1585 TL oldu.

0-1 km, 1-3 km, 3-5, 5-7, 9-11, 13-15 km servis ücreti ne kadar oldu?

0-1 km 660

1-3 km 725

3-5 km 784

5-7 km 817

7-9 km 861

9-11 km 997

11-13 km 1148

13-15 km 1206

15-17 km 1301

17-19 km 1376

19-21 km 1465

21-23 km 1526

23-25 km 1585 .