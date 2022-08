Game of Thrones House of the Dragon açılışını rekorla yaptı

Game of Thrones ile bağlantılı HBO dizisi House of the Dragon dün çıkışını yaptı. İlk bölüm HBO dünyasında bir rekor getirdi.

Görünen o ki Game of Thrones efsanesi hayatımızdan hemen çıkmayacak. Artık hayatımızda aynı evrende geçen House of the Dragon da yer alıyor. HBO tarafından yayınlanan ve genel olarak olumlu geri dönüşler alan dizi, ABD özelinde HBO dünyasının açılış rekorunu da kırdı. İlk bölümü sadece ABD'de neredeyse 10 milyon kişi izledi. Sisteme girişler yoğunluktan dolayı gecikti.

Daha ilk bölümü ile firmanın tarihine geçmeyi başaran dizi, artık açık olarak göründüğü üzere Game of Thrones kadar etkili olacak ve yıllarca hazırlanan çok sayıda sezon ile ekranlarda kalmayı sürdürecek. İlk duyurusu tam iki yıl önce yapılan, uzun süredir çekimleri devam eden ve sürpriz olmayacağı üzere genel atmosferi elbette Game of Thrones ile benzer yapıda olan dizi, George R. R. Martin'in Fire and Blood eseri üzerine kuruluyor. Bizleri ana Game of Thrones dizisinden çok daha eski döneme götürecek ve Targaryen ailesine odaklanacak.