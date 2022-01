Harry Potter ve Felsefe Taşı oyuncuları kim ve konusu nedir?

Harry Potter film serisi Return to Hogwarts filmiyle yeniden gündeme geldi. Serinin ilk filmi olan Harry Potter ve Felsefe Taşı filminin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Harry Potter ve Felsefe Taşı filminin konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kim bulunuyor?

Harry Potter, J.K Rowling‘in efsane kitap eserine uyarlanan film serisidir. Serisinin ilk filmi olan Harry Potter ve Felsefe Taşı yayınladığı tarihte gişe rekorları kırmıştır. 1990'lı ve 2000'li yıllarda doğan pek çok çocuğun hayatında unutulmaz izler bırakmıştır. Seri yeni yayınlanan bölümü nedeniyle gündem konusu haline geldi. Bu nedenle birçok kişi serinin ilk filmi olan Harry Potter ve Felsefe Taşı filminin oyuncularını ve konusu araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayı…

Harry Potter ve Felsefe Taşı filminin konusu nedir?

Harry Potter'ın ailesi ağır ve şaibeli bir trafik kazasında ölmüştür. Bunun üzerine Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu profesörleri Albus Dumbledore ve Minerva McGonagall ile okul çalışanı Rubeus Hagrid, Harry'i son akrabaları olan Dursley ailesinin yanına bırakırlar. On yıl sonra Harry, kendisini sevmeyen Dursleylerle birlikte yaşamaya çalışmaktadır. Kısa süre sonra Hogwarts büyücülük okuluna davet edilir. Bu mektuplardan rahatsız olan Dursley ailesi ıssız bir adaya kaçar bunun üzerine Hagrid ortaya çıkar ve Harry'ye aslında bir büyücü olduğunu ve Dursleylerin isteğinin aksine Hogwarts'a kabul edildiğini söyler. Harry, kötü niyetli ve çok güçlü bir büyücü olan Lord Voldemort'un yaptığı Ölüm Laneti nedeniyle ölen bir büyücü ve bir cadının oğludur. Harry trende kısa sürede yakınlaştığı Ron Weasley, anne babası muggle olan zeki cadı Hermione Granger'la tanışır. Hogwarts Büyücülük okulunun gizemleriyle tanışan bu grup beraber birçok macerayı yaşamaya başlar.

Harry Potter ve Felsefe Taşı filminin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?

Daniel Radcliffe – Harry Potter

Emma Watson – Hermione Granger

Rupert Grint – Ron Weasley

Richard Harris – Albus Dumbledore

Maggie Smith – Profesör McGonagall

Robbie Coltrane – Hagrid

Alan Rickman – Profesör Snape

Saunders Triplets – Baby Harry Potter

Fiona Shaw – Aunt Petunia Dursley

Harry Melling – Dudley Dursley

Richard Griffiths – Uncle Vernon Dursley

Derek Deadman – Bartender in Leaky Cauldron

Ian Hart – Professor Quirrell

Ben Borowiecki – Diagon Alley Boy

Warwick Davis – Goblin Bank Teller / Profesör Flitwick / Voice of Griphook

Verne Troyer – Griphook (as Vern Troyer)

John Hurt – Mr. Ollivander

