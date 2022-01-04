2022 sigara zammı | Marlboro zam mı geldi? Marlboro, Muratti, Lark, Parlament ne kadar oldu? Alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 47,4 oranında artırıldı. Bu artıştan sonra sigara tiryakileri sigaraya zam geleceği konusunda endişelenmeye başladı. Gelen son haberlere göre sigara firmaları 4 Ocak'ta sigaralara tek tek zam yapmaya başladı. Philip Morris grubunda ise sigara fiyatlarına 4 TL zam yapıldı. İşte Marlbora,, Muratti, Lark, Parlament günel fiyat listesi...

2022 sigara zammı | Sigara tiryakileri 2022 yılında sigaralara ne kadar zam geldiğini araştrımaya başladı. 2022'ye pek çok ürüne yapılan zamla girilmişti. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve ulaşım zamlarından sonra bir zam da sigara ve alkollü içeceklere geldi. Alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerinin asgari maktu ÖTV tutarı 6 aylık Yİ-ÜFE olan yüzde 47,4 oranında artırılmıştı. Bu artışın ardından vatandaşlar Marlboro zam mı geldi? Muratti, Lark, Parlament ne kadar oldu? sorularına yanı aramaya başladı. İşte güncel sigara fiyatları...

Marlboro zam mı geldi?

Philip Morris grubu sigaralarından olan Marlboro'ya yeni yılda zam geldi. Sigara tirykileri gelen zamla birlikte Marlboro Edge'i 25 TL'ye alacak.

Muratti, Lark, Parlament ne kadar oldu?

Sigara ve tütün ürünlerinin maktu vergi tutarlarında da aynı oranda artış oldu. Son dakika sigara zammı haberi ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının yüzde 47 olarak açıklanmasının hemen ardından 2022 zamlı sigara fiyatları yakından incelenmeye başlandı.Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Philip Morris grubu sigaralara 4 TL zam geldiğini duyurdu. Aybaş'ın yaptığı paylaşıma göre söz konusu sigara grubundaki en ucuz sigara 21,50, en pahalı sigara ise 25,50 TL'ye yükseldi.

İşte Philip Morris sigara fiyat listesi

Bir paket sigara ne kadar olacak?

ÖTV düzenlemesinden sonra bir paket sigara fiyatına 5 TL'ye yakın zam gelebilir. Sigarada asgari maktu vergi paket başına 9.77'den 14.39'a çıkacak. Bloomberg HT'nin aktardığına göre, bu durumda bir paket sigara en az 22.85 TL'ye satılabilecek.

Sigaradan kurtulmak mümkün

Sigarayı bırakmak için ücretsiz hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine başvurabilir, 444 79 75 Danışma hattından destek alabilirsiniz. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) 15 yaş üzeri tütün bağımlısı (sigara, nargile, e sigara, IQOS) olan kişilere ücretsiz ayaktan rehabilitasyon desteği vermektedir.

Alanında uzman psikologlar tarafından tütün bağımlılığı şiddetiniz saptanarak müdahaleler yapılmaktadır. Tütünü bırakmadan önce, bırakma aşamasında ve bıraktıktan sonraki süreçlerde YEDAM'dan psikolojik destek alabilirsiniz.

Talebiniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda destek alabilmeniz için ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapılmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.