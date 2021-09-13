Haluk Bilginer kimdir?
Rol aldığı film, dizi ve oyunlar ile adından sıkça söz ettiren Haluk Bilginer’in hayat hikayesi de birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki Haluk Bilginer ne zaman ve nerede doğdu? Haluk Bilginer’in oyunculuk kariyeri nasıl başladı? Haluk Bilginer’in oynadığı dizi, film ve tiyatro oyunları nelerdir? İşte tüm detayları ile Haluk Bilginer’in hayat hikayesi..
2021-09-13 12:18:49
Usta oyuncu Haluk Bilginer 5 Haziran 1954 gününde İzmir'de dünyaya geldi. Sigortacılık mesleği yapan Tahsin Bilginer ve ev hanımı olan Bedriye Bilginer çiftinin çocuğu olan Haluk Bilginer'in iki tane de kardeşi vardır. Lise öğrenimini İzmir Türk Koleji'nde tamamlayan Bilginer, lise son sınıf öğrencisi iken okulun açmış olduğu tiyatro kolunda görev alarak Cahit Gürkan tarafından bu alanda eğitildi. Tiyatro alanında ilk ödülünü dönemin Demokrat İzmir Gazetesi tarafından açılan tiyatro yarışmasında kazandı. Kazandığı bu ödülden sonra jüride yer alan İzmir Devlet Tiyatrosu müdürü Ragıp Haykır tarafından İzmir Devlet Tiyatrosu'na konuk oyuncu olarak davet edildi.
Üniversite öğrenimini Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde tamamlayan Bilginer, mezuniyetinden sonra İngiltere Londra'da yer alan Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'ne katılarak burada tiyatro öğrenimi gördü. Haluk Bilginer, 1980 ve 1991 arasında İngiltere'de kaldığı süreç boyunca birçok tiyatro oyununda yer aldı. Bu tiyatro oyunlarından bazıları şöyledir;
My Fair Lady
Kafkas Tebeşir Dairesi
Macbeth
Pal Joey
Belami (West End`de Ken Hill`in) Phantom of the Opera.
1990 yılında İstanbul'a yerleşen Haluk Bilginer burada Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile birlikte Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu ve burada sergilenen birçok oyunda başrol oyunculuğunu üstlendi. Haluk Bilginer'in Tiyatro Akademi'de başrolünü oynadığı bazı oyunlar şunlardır;
Aldatma (HaroldPinter)
Kan Kardeşleri (Willy Russell)
Derin Bir Soluk Al (Ben Elton)
Çöplük (Turgay Nar)
Histeri (Terry Johnson)
Balkon (Jean Genet)
Haluk Bilginer 1992 yılında Zuhal Olcay ile dünya evine girdi. Zuhal Olcay ile birlikte Indiana Jones dizisi ve İki Kadın filminde rol alan Bilginer, kendi tiyatrolarını da kurmuşlardır. 2004 yılında Zuhal Olcay'dan boşanan Haluk Bilginer, 2006 yılında Aşkın Nur Yengi ile evlenmiştir. Bu evlilikten Nazlı isminde bir kızı olan Bilginer, 2012 yılında bu evliliğini sonlandırmıştır.
Haluk Bilginer'in rol aldığı diziler
EastEnders (BBC, Londra 250 bölüm)
Gecenin Öteki Yüzü
Ateşten Günler
Safiyedir Kızın Adı
Borsa
Son Söz Sevginin
Gülşen Abi
Eyvah Babam
Eyvah Kızım Büyüdü
Tatlı Hayat
Karanlıkta Koşanlar
Cesur Kuşku
Yine de Aşığım
Hayat işte
Sayın Bakanım
Sevgili Dünürüm
Spooks (BBC, 2008. 1 bölüm 3. Seri 6. Bölüm.)
Nerde Kalmıştık?
Sıkı Dostlar
Haluk Bilginer'in rol aldığı filmler
Kara Sevdalı Bulut
Ölürayak
The Adventures of Young Indiana Jones: Daredevils of the Desert (1992)
İki Kadın
- Adım
İstanbul Kanatlarımın Altında
Nihavent Mucize
Masumiyet
Usta Beni Öldürsene
Harem - Suare
Fasulye
Güle Güle
Filler ve Çimen
Neredesin Firuze
Hırsız Var
Kısık Ateşte 15 Dakika
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü
Polis
Güneşin Oğlu
The International (film)
Devrim Arabaları
Haluk Bilginer'in rol aldığı tiyatro oyunları
İngiltere
My Fair Lady
Kafkas Tebeşir Dairesi
Macbeth,
Pal Joey
Belami (West End`de Ken Hill`in)
Phantom of the Opera
Türkiye
Aldatma (HaroldPinter)
Kan Kardeşleri (Willy Russell)
Derin Bir Soluk Al (Ben Elton)
Çöplük (Turgay Nar)
Histeri (Terry Johnson)
Balkon (Jean Genet)
Dolu Düşün Boş Konuş (Steven Berkoff, 1999),
Ayrılış (TomKempinsky, 2000)
Ermişler ya da Günahkarlar (AnthonyHorowıtz, 2002)
Cimri (Moliere, 2004)
Jeanne d'Arc'ınöteki ölümü (Stefan Tsanev, 2005)
Atinalı Timon (W. Shakespeare, 2006)
Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler (Eric-EmmanuelSchmitt, 2007
Haluk Bilginer'in aldığı ödüller
- Antalya Film Şenliği, 1997, Masumiyet, en iyi yardımcı erkek oyuncu
- Ankara Film Festivali, 1998, Masumiyet, en iyi erkek oyuncu
- Sadri Alışık Ödülleri, 2004, Neredesin Firuze, en iyi erkek oyuncu
- Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Uzun Film Yarışması, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü (Polis)
Emmy ödüllü ilk Türk oyuncu Haluk Bilginer gibi, birçok kişi tarafından hayatı ve kariyeri merak edilen tüm isimler için biyografi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)