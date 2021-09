Haluk Bilginer kimdir?

Rol aldığı film, dizi ve oyunlar ile adından sıkça söz ettiren Haluk Bilginer’in hayat hikayesi de birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki Haluk Bilginer ne zaman ve nerede doğdu? Haluk Bilginer’in oyunculuk kariyeri nasıl başladı? Haluk Bilginer’in oynadığı dizi, film ve tiyatro oyunları nelerdir? İşte tüm detayları ile Haluk Bilginer’in hayat hikayesi..

Usta oyuncu Haluk Bilginer 5 Haziran 1954 gününde İzmir'de dünyaya geldi. Sigortacılık mesleği yapan Tahsin Bilginer ve ev hanımı olan Bedriye Bilginer çiftinin çocuğu olan Haluk Bilginer'in iki tane de kardeşi vardır. Lise öğrenimini İzmir Türk Koleji'nde tamamlayan Bilginer, lise son sınıf öğrencisi iken okulun açmış olduğu tiyatro kolunda görev alarak Cahit Gürkan tarafından bu alanda eğitildi. Tiyatro alanında ilk ödülünü dönemin Demokrat İzmir Gazetesi tarafından açılan tiyatro yarışmasında kazandı. Kazandığı bu ödülden sonra jüride yer alan İzmir Devlet Tiyatrosu müdürü Ragıp Haykır tarafından İzmir Devlet Tiyatrosu'na konuk oyuncu olarak davet edildi.

Üniversite öğrenimini Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde tamamlayan Bilginer, mezuniyetinden sonra İngiltere Londra'da yer alan Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'ne katılarak burada tiyatro öğrenimi gördü. Haluk Bilginer, 1980 ve 1991 arasında İngiltere'de kaldığı süreç boyunca birçok tiyatro oyununda yer aldı. Bu tiyatro oyunlarından bazıları şöyledir;

My Fair Lady

Kafkas Tebeşir Dairesi

Macbeth

Pal Joey

Belami (West End`de Ken Hill`in) Phantom of the Opera.

1990 yılında İstanbul'a yerleşen Haluk Bilginer burada Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile birlikte Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu ve burada sergilenen birçok oyunda başrol oyunculuğunu üstlendi. Haluk Bilginer'in Tiyatro Akademi'de başrolünü oynadığı bazı oyunlar şunlardır;

Aldatma (HaroldPinter)

Kan Kardeşleri (Willy Russell)

Derin Bir Soluk Al (Ben Elton)

Çöplük (Turgay Nar)

Histeri (Terry Johnson)

Balkon (Jean Genet)

Haluk Bilginer 1992 yılında Zuhal Olcay ile dünya evine girdi. Zuhal Olcay ile birlikte Indiana Jones dizisi ve İki Kadın filminde rol alan Bilginer, kendi tiyatrolarını da kurmuşlardır. 2004 yılında Zuhal Olcay'dan boşanan Haluk Bilginer, 2006 yılında Aşkın Nur Yengi ile evlenmiştir. Bu evlilikten Nazlı isminde bir kızı olan Bilginer, 2012 yılında bu evliliğini sonlandırmıştır.

Haluk Bilginer'in rol aldığı diziler

EastEnders (BBC, Londra 250 bölüm)

Gecenin Öteki Yüzü

Ateşten Günler

Safiyedir Kızın Adı

Borsa

Son Söz Sevginin

Gülşen Abi

Eyvah Babam

Eyvah Kızım Büyüdü

Tatlı Hayat

Karanlıkta Koşanlar

Cesur Kuşku

Yine de Aşığım

Hayat işte

Sayın Bakanım

Sevgili Dünürüm

Spooks (BBC, 2008. 1 bölüm 3. Seri 6. Bölüm.)

Nerde Kalmıştık?

Sıkı Dostlar

Haluk Bilginer'in rol aldığı filmler

Kara Sevdalı Bulut

Ölürayak

The Adventures of Young Indiana Jones: Daredevils of the Desert (1992)

İki Kadın

Adım

İstanbul Kanatlarımın Altında

Nihavent Mucize

Masumiyet

Usta Beni Öldürsene

Harem - Suare

Fasulye

Güle Güle

Filler ve Çimen

Neredesin Firuze

Hırsız Var

Kısık Ateşte 15 Dakika

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü

Polis

Güneşin Oğlu

The International (film)

Devrim Arabaları

Haluk Bilginer'in rol aldığı tiyatro oyunları

İngiltere

My Fair Lady

Kafkas Tebeşir Dairesi

Macbeth,

Pal Joey

Belami (West End`de Ken Hill`in)

Phantom of the Opera

Türkiye

Aldatma (HaroldPinter)

Kan Kardeşleri (Willy Russell)

Derin Bir Soluk Al (Ben Elton)

Çöplük (Turgay Nar)

Histeri (Terry Johnson)

Balkon (Jean Genet)

Dolu Düşün Boş Konuş (Steven Berkoff, 1999),

Ayrılış (TomKempinsky, 2000)

Ermişler ya da Günahkarlar (AnthonyHorowıtz, 2002)

Cimri (Moliere, 2004)

Jeanne d'Arc'ınöteki ölümü (Stefan Tsanev, 2005)

Atinalı Timon (W. Shakespeare, 2006)

Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler (Eric-EmmanuelSchmitt, 2007

Haluk Bilginer'in aldığı ödüller

Antalya Film Şenliği, 1997, Masumiyet, en iyi yardımcı erkek oyuncu Ankara Film Festivali, 1998, Masumiyet, en iyi erkek oyuncu Sadri Alışık Ödülleri, 2004, Neredesin Firuze, en iyi erkek oyuncu Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Uzun Film Yarışması, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü (Polis)

Emmy ödüllü ilk Türk oyuncu Haluk Bilginer gibi, birçok kişi tarafından hayatı ve kariyeri merak edilen tüm isimler için biyografi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.