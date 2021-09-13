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Ege ve Akdeniz’de Denize Girilebilecek En İyi 15 Mekan

1 Saat Önce Yazıldı - 1294 Kelime

Yaz mevsiminin gelmesiyle birçok insan tatil yapmak için hazırlıklara başladı.



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13.09.2021 12:17:14

Her sene olduğu gibi özellikle yaz turizminin kalbinin attığı Ege ve Akdeniz bölgeleri tatil için en çok tercih edilen bölgeler arasında yer almaktadır. Muhteşem sahilleri, eşsiz koyları ve tertemiz plajları ile yerli ve yabancı milyonlarca insana ev sahipliği yapan Akdeniz ve Ege Bölgeleri, bu sene de turistler tarafından tercih edilmektedir. Peki Akdeniz ve Ege'de tatil yapılabilecek en güzel plajlar, sahiller ve koylar nerededir? İşte tüm detayları ile Ege ve Akdeniz'de denize girilebilecek en iyi 15 mekan…

Gezilecek Yerler, Konaklama alanları, Kamp Yerleri ve Restorantlar

  1. Çıralı

Çıralı, Akdeniz'in incisi Antalya Kemer'de yer alan ve sahip olduğu tertemiz sahilleri ile birçok turist tarafından ziyaret edilen bölgelerden biridir. Temiz kumsallarının yanı sıra mis kokulu portakal ve limon bahçelerine de ev sahipliği yapan Çıralı, ziyaretçileri için eşsiz bir deneyim sunuyor. El değmemiş doğasında birçok yabani ve endemik bitki türü ile deniz kaplumbağaları gibi çok sık rastlanılmayan çeşit çeşit hayvanın da görülebileceği Çıralı, yaz turizminin favori mekanlarından biri olmaya devam etmektedir.

  1. Dalyan

Dalyan, Ege ile Akdeniz arasında deniz ve nehrin birbiriyle kavuştuğu alanda ziyaretçileri için müthiş bir doğa keyfi sunuyor. Dalyan, nehrin ve denizin kesiştiği yerde yer alan altın sarısı kumsalları ve bolca yer edinen sazlıkları ile ziyaretçilerine hem deniz keyfi hem de eşsiz bir doğa manzarası sunuyor. İztuzu Plajı ve Ekincik Koyu ile deniz keyfinin en üst düzeye çıkaran Dalyan, çeşitli turlar ile de bölgedeki antik kentler ve adaları görme fırsatı da sunuyor. Bolca CarettaCarettaların görülebileceği Dalyan plajları, aynı zamanda Avrupa'nın “En İyi Açık Alanı” olarak ilan edilmiştir.

  1. Çeşme

Gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında oldukça popüler bölgelerden biri olan Çeşme, her sene milyonlarca yerli ve yabancı turisti eşsiz plajlarına çekmektedir. Sahip olduğu Ilıca Plajı, Ayayorgi Koyu, Teke Plajı ve Delikli Koy ile misafirlerine yaz boyunca en güzel ve en temiz plajlarda denize girme imkanı sunan Çeşme, aynı zamanda rüzgar sörfünün de yapılabileceği nadir yerlerdendir. Konumu ile her daim rüzgar alan Çeşme'de rahatlıkla sörf yapabilirsiniz.

  1. Alanya

Alanya, Akdeniz'in incisi Antalya'nın deniz turizminin en güzel yapılabildiği yerlerinden biridir. Türkiye'de ve dünyada doğal ve uluslararası kurallara göre hazırlanmış plajları ile bilinen Alanya, sahip olduğu plajların oldukça geniş ve temiz olması birçok plajının mavi bayraklı olmasını sağlamıştır. Denizin yer yer turkuaz renginde belirdiği Alanya'da, denize giren yerli ve yabancı turistler dalgaların olmadığı zamanda dipteki balıkları çıplak gözle görme imkanına da erişmektedirler.

  1. Side

Mavi bayraklı birçok plajı olan Side, sahip olduğu antik miras ile ziyaretçilerine eşsiz bir deniz deneyimi yaşatıyor. Temiz plajları ve etrafını saran antik liman ve tapınakları ile ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında geliyor.

  1. Antalya

Özellikle yaz turizminde dünyanın en çok turist ağırlayan bölgelerinden biri olan Antalya, sahip olduğu 400 civarındaki 5 yıldızlı otel sayısı ile birçok turiste en üst kalitede hizmet sunmaktadır. Temiz kumsalları, yer yer turkuaza çalan masmavi denizi ve eşsiz doğa manzaraları ile ziyaretçilerine denize girme deneyiminden daha fazlasını sunmaktadır.

  1. Kalkan

Antalya ile Fethiye arasında yer alan ve Kalkan halk plajı, Fırnaz Koyu gibi denize girilebilecek plajlara sahip Kalkan, her sene yerli ve yabancı birçok turisti ağırlamaktadır. Birçok antik kalıntının da yer edindiği Kalkan, ziyaretçilerine deniz deneyiminin yanı sıra muazzam bir tarihi manzara sunmaktadır.

  1. Ölüdeniz

Ölüdeniz dalgasız denizi ve etrafında bulunan doğa güzellikleri ile birçok kişi tarafından her sene ziyaret edilmektedir. Çamlıklar arasından gidilen yolun sonunda muazzam manzarasıyla ortaya çıkan Belcekız Koyu'ndan sonra gelen Ölüdeniz, deniz deneyiminin en üst seviyelerde yaşanabileceği nadir mekanlardan biridir.

  1. Bodrum

Yaz tatillerinin vazgeçilmezi, birçok diziye, filme ve şarkıya konu olan Bodrum, her sene milyonlarca yerli ve yabancı turistin vazgeçilmez adresi konumunda. Bodrum, tertemiz kumsalları, eşsiz koyları ve denizi ile yaz turizminin kalbinin attığı yerdir.

  1. Patara

Sahip olduğu incecik kumlu plajı ve masmavi denizi ile turistlerin akınına uğrayan Patara, aynı zamanda deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olarak da bilinir. Hemen yanı başında bulunan antik kentin de ziyaret edilebileceği Patara'da deniz sörfü de yapılabilmektedir.

  1. Ovabükü-Datça

Ovabükü, Datça Mesudiye'de yer alan ve theGuardian gazetesine göre Türkiye'nin en güzel koyu ünvanına sahip en güzel tatil beldelerinden biridir. Muazzam doğası ve eşsiz denizi ile ziyaretçilerine şehirden uzak güzel bir tatil imkanı sunmaktadır. Virajlı yolları sebebiyle çok fazla insan tarafından ziyaret edilmeyen Ovabükü, sükunet arayanlar için birebir bir mekandır.

  1. Ayvalık

Ayvalık sahip olduğu Sarımsaklı Plajı ile Ege Bölgesi'nin en serin plajına sahip bölgelerinden biridir. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları da dahil olmak üzere birçok mevsimde serin olan Sarımsaklı Plajı birçok kişi tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir. Eşsiz bir deniz deneyiminin yanı sıra bölgenin kültürel faaliyetlerine katılarak, farklı lezzetler tadabilirsiniz.

  1. Marmaris-Amos Koyu

AmosKoyu, Marmaris'te yer alan ve sahip olduğu tertemiz denizi ile tatil mevsiminde en çok ziyaretçi çeken mekanlardan biridir. Tertemiz denizinin yanı sıra antik bir kentede ev sahipliği yapan Amos, Roma döneminden kalma antik bir bölge olma özelliğindedir. Helen dilinde Tanrı Tapınağı anlamına gelen Amos, ziyaretçilerine doğa ve tarihin iç içe olduğu bir deneyim sunmaktadır.

  1. Gökova-Akbük Koyu

Gökova Körfezi'nde yer alan Akbük Koyu, sahip olduğu denizi ile tropikal bölgeler ile oldukça ortak özelliklere sahiptir. Muğla'ya 50 km ve Marmaris'e 60 km uzaklıkta olan Akbük Koyu, berrak suyu ile ziyaretçilerini beklemektedir.

  1. Çıralı Plajı

Antalya Kemer'de yer alan Çıralı Plajı, carettacarettalara ev sahipliği yapan mekanlardan biridir. Bu sebeple el değmemiş bir doğa yapısına sahip olan Çıralı Plajı misafirlerine eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Yüksek ve çarpık yerleşime izin verilmeyen bölge, doğa ile içe içe bir yağıda yer almaktadır. Olimpos'a da oldukça yakın olan Çıralı Plajı, ziyaretçilerine unutamayacakları bir tatil deneyimi sunmaktadır.

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