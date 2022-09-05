Gülen Gözler filmi oyuncuları ve konusu | Gülen Gözler filmi nerede çekildi? Gülen Gözler filmi kaç yılında çekildi, yönetmeni kim?

Gülen Gözler filmi oyuncuları ve konusu | Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu Gülen Gözler filmi tekrar gündeme geldi. Gülen Gözler filmi nerede çekildi? Gülen Gözler filmi kaç yılında çekildi, yönetmeni kim? İşte merak edilen filmin detayları...

Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu Gülen Gözler filmi tekrar gündeme geldi. Gülen Gözler filmi nerede çekildi? Gülen Gözler filmi kaç yılında çekildi, yönetmeni kim? İşte merak edilen filmin detayları...

Gülen Gözler filmi oyuncuları

Münir Özkul - Yaşar Usta

Adile Naşit - Nezaket (Yaşar'ın karısı)

Müjde Ar - İsmet (Yaşar'ın kızı)

Şener Şen - Vecihi

Ayşen Gruda - Fikret (Yaşar'ın kızı)

Halit Akçatepe - Dursun (Yunus'un küçük oğlu)

Itır Esen - Nedret (Yaşar'ın kızı)

Şevket Altuğ - Laz Şevket (Evin talibi)

Lale Ilgaz - Hasret (Yaşar'ın kızı)

Nejat Gürçen - Yunus (Temel ve Dursun'un babası, müteahhit)

Sevda Aktolga - Hikmet (Yaşar'ın kızı)

Mahmut Hekimoğlu - Temel (Yunus'un büyük oğlu)

Ahmet Sezerel - Orhan (Nedret'in kocası)

Tuncay Akça - Tuncay (Yaşar Usta'nın çırağı)

İhsan Yüce - Hasan Usta

Ahmet Arıman - Ahmet (Yaşar Usta'nın çırağı)

İhsan Bilsev - Muammer (İnşaat ustası)

Talat Dumanlı - Görücü

Gülen Gözler filmi konusu

Karısı Nezaket ve beş yetişkin kızı ile İstanbul'da yaşayan Yaşar Usta, kalabalık ailesinin geçimini kıt kanaat sağlamaktadır. Cimriliği ve hilekarlığı ile zengin olmuş eski arkadaşı Yunus'un inşaatları için doğramacılık yapmaktadır. Yaşar Usta, Büyük kızı Fikret'e âşık olan pilot Vecihi sürekli olarak kapısını aşındırsa da kızını vermemekte direnir. Hikmet ise marangozhane çıraklarının gözdesidir. En düşkün olduğu kızı İsmet, Yunus'un oğlu Temel ile evlenir; fakat Temel, babası tarafından evlatlıktan reddedilir. Annesi Nezaket'in gözdesi olan Nedret ise ablası gibi sevdiği gençle evlenmek ister; ama sevgilisi henüz Üniversite öğrencisidir. Yaşar Usta'nın evliliğe karşı çıkmasını engellemek için bu genci ona zengin bir mühendis olarak tanıtırlar

Gülen Gözler filmi nerede çekildi?

Her yayınlandığında aynı ilgiyle takip edilen Gülen Gözler filmi İstanbul Yeşilköy'de çekildi. Yeşilköy Gazi Evrenos Caddesi üzerinde bulunan köşk, Rum kökenli sanat yönetmeni Stavro Yuanidis'e aittir.

Gülen Gözler filmi kaç yılında çekildi?

Yapımcılığını Nahit Ataman'ın yaptığı, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı dram-komedi türündeki Gülen Gözler filmi 1977 yılında çıktı.

Gülen Gözler yönetmeni kim?

Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Müjde Ar, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliğini Ertem Eğilmez.

Filmin orijinal müziklerini Melih Kibar besteledi.