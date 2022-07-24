Gül Masalı 2. bölüm tek parça izle | Youtube Gül Masalı full izle | Gül Masalı yeni bölümler
Gül Masalı 2. bölüm tek parça izle | Atv ekranlarında yayınlanan Gül Masalı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin sevenleri link araştırmasına başladı. Peki ama son bölümde neler oldu ve dizi youtubeda yayınlandı mı? İşte Youtube Gül Masalı full izle...
2022-07-24 14:36:43
Atv ekranlarında yayınlanan Gül Masalı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin sevenleri link araştırmasına başladı. Peki ama son bölümde neler oldu ve dizi youtubeda yayınlandı mı? İşte Youtube Gül Masalı full izle...
Gül Masalı 2. bölüm tek parça izle
Gül Masalı dizisinin 2. bölümünü Youtubedan full izlemek için TIKLAYINIZ...
Annesinin mezarının Isparta'da olduğunu öğrenen Gonca, duygusal olarak zor bir sınavdan geçerken, aynı zamanda geçmişiyle yaşayacağı büyük hesaplaşmanın ilk adımını da atmış olur. Fatma'nın şartını kabul edip annesinin mirasına sahip çıkmakla, İstanbul'a dönmek arasında kararsız kalır. Gonca'nın Isparta'ya gelişi, Atabeyleri de harekete geçirir.
Gül Masalı oyuncuları ve karakterler
Erdem Kaynarca - Toprak Atabey
Gülper Özdemir - Gonca Aydın
Sarp Can Köroğlu - Arda Seçkin
Zehra Yılmaz - Ece Kardaş
Gülçin Hatıhan - Canan Atabey
Arif Pişkin - Tahir Aydın
Ayşenil Şamlıoğlu - Fatma
Suat Sungur - Aşk Doktoru
Fatma Tuğba Tutuğ
Sait Genay
Yağmur Başkurt - Nurbanu
Serdem Paçal - Arzu
Mehmet Şeker - Ali Tüfek
Bülent Düzgünoğlu - Halil
Murat Ercanlı - Hidayet
Turan Selçuk Yerlikaya
Hazal Pekgöz - Gülümser
Kaan Berk Gültekin - mehmet
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