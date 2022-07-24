DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,7288 ₺

EURO

18,1512 ₺

ALTIN

984,99 ₺

BİST

2.516,56 ₺

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Gül Masalı 2. bölüm tek parça izle | Youtube Gül Masalı full izle | Gül Masalı yeni bölümler

Gül Masalı 2. bölüm tek parça izle | Youtube Gül Masalı full izle | Gül Masalı yeni bölümler

Gül Masalı 2. bölüm tek parça izle | Atv ekranlarında yayınlanan Gül Masalı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin sevenleri link araştırmasına başladı. Peki ama son bölümde neler oldu ve dizi youtubeda yayınlandı mı? İşte Youtube Gül Masalı full izle...

1 Saat Önce
2022-07-24 14:36:43
Gül Masalı 2. bölüm tek parça izle | Youtube Gül Masalı full izle | Gül Masalı yeni bölümler

Atv ekranlarında yayınlanan Gül Masalı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin sevenleri link araştırmasına başladı. Peki ama son bölümde neler oldu ve dizi youtubeda yayınlandı mı? İşte Youtube Gül Masalı full izle...

Gül Masalı 2. bölüm tek parça izle

Gül Masalı dizisinin 2. bölümünü Youtubedan full izlemek için TIKLAYINIZ...

Annesinin mezarının Isparta'da olduğunu öğrenen Gonca, duygusal olarak zor bir sınavdan geçerken, aynı zamanda geçmişiyle yaşayacağı büyük hesaplaşmanın ilk adımını da atmış olur. Fatma'nın şartını kabul edip annesinin mirasına sahip çıkmakla, İstanbul'a dönmek arasında kararsız kalır. Gonca'nın Isparta'ya gelişi, Atabeyleri de harekete geçirir.

Gül Masalı oyuncuları ve karakterler

Erdem Kaynarca - Toprak Atabey

Gülper Özdemir - Gonca Aydın

Sarp Can Köroğlu - Arda Seçkin

Zehra Yılmaz - Ece Kardaş

Gülçin Hatıhan - Canan Atabey

Arif Pişkin - Tahir Aydın

Ayşenil Şamlıoğlu - Fatma

Suat Sungur - Aşk Doktoru

Fatma Tuğba Tutuğ

Sait Genay

Yağmur Başkurt - Nurbanu

Serdem Paçal - Arzu

Mehmet Şeker - Ali Tüfek

Bülent Düzgünoğlu - Halil

Murat Ercanlı - Hidayet

Turan Selçuk Yerlikaya

Hazal Pekgöz - Gülümser

Kaan Berk Gültekin - mehmet

Gül Masalı 1. bölüm izle | Gül Masalı ilk bölüm izle | Gül Masalı full Hd tek parça izle
İLİŞKİLİ HABERGül Masalı 1. bölüm izle | Gül Masalı ilk bölüm izle | Gül Masalı full Hd tek parça izle
Gül Masalı dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde? Gül Masalı oyuncuları ve konusu
İLİŞKİLİ HABERGül Masalı dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde? Gül Masalı oyuncuları ve konusu

Gül Masalı oyuncuları | Gül Masalı dizisi yönetmeni kim? Gül Masalı senaristi kim, senaryosunu kim yazıyor?
İLİŞKİLİ HABERGül Masalı oyuncuları | Gül Masalı dizisi yönetmeni kim? Gül Masalı senaristi kim, senaryosunu kim yazıyor?
.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş