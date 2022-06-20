Gül Masalı 1. bölüm izle | Gül Masalı ilk bölüm izle | Gül Masalı full Hd tek parça izle
Gül Masalı 1. bölüm izle | Arka planda kalan muhteşem doğasıyla dikkatleri çeken Gül Masalı dizisinin ilk bölümü yayınlandı. İzlemek için araştırmalar başladı. Peki Gül Masalı ilk bölüm nasıldı? İşte Gül Masalı ilk bölüm izle link...
2022-06-20 09:57:29
Arka planda kalan muhteşem doğasıyla dikkatleri çeken Gül Masalı dizisinin ilk bölümü yayınlandı. İzlemek için araştırmalar başladı. Peki Gül Masalı ilk bölüm nasıldı? İşte Gül Masalı ilk bölüm izle link...
Gül Masalı 1. bölüm izle
Gül Masalı dizisinin 1.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...
Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.
Gül Masalı oyuncu kadrosu
Erdem Kaynarca - Toprak Atabey
Gülper Özdemir - Gonca Aydın
Sarp Can Köroğlu - Arda Seçkin
Zehra Yılmaz - Ece Kardaş
Gülçin Hatıhan - Canan Atabey
Arif Pişkin - Tahir Aydın
Ayşenil Şamlıoğlu - Fatma
Suat Sungur - Aşk Doktoru
Fatma Tuğba Tutuğ
Sait Genay
Yağmur Başkurt - Nurbanu
Serdem Paçal - Arzu
Mehmet Şeker - Ali Tüfek
Bülent Düzgünoğlu - Halil
Murat Ercanlı - Hidayet
Turan Selçuk Yerlikaya
Hazal Pekgöz - Gülümser
Kaan Berk Gültekin - mehmet.
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