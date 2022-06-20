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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Gül Masalı 1. bölüm izle | Gül Masalı ilk bölüm izle | Gül Masalı full Hd tek parça izle

Gül Masalı 1. bölüm izle | Gül Masalı ilk bölüm izle | Gül Masalı full Hd tek parça izle

Gül Masalı 1. bölüm izle | Arka planda kalan muhteşem doğasıyla dikkatleri çeken Gül Masalı dizisinin ilk bölümü yayınlandı. İzlemek için araştırmalar başladı. Peki Gül Masalı ilk bölüm nasıldı? İşte Gül Masalı ilk bölüm izle link...

1 Saat Önce
2022-06-20 09:57:29
Gül Masalı 1. bölüm izle | Gül Masalı ilk bölüm izle | Gül Masalı full Hd tek parça izle

Arka planda kalan muhteşem doğasıyla dikkatleri çeken Gül Masalı dizisinin ilk bölümü yayınlandı. İzlemek için araştırmalar başladı. Peki Gül Masalı ilk bölüm nasıldı? İşte Gül Masalı ilk bölüm izle link...

Gül Masalı 1. bölüm izle

Gül Masalı dizisinin 1.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

Gül Masalı oyuncu kadrosu

Erdem Kaynarca - Toprak Atabey

Gülper Özdemir - Gonca Aydın

Sarp Can Köroğlu - Arda Seçkin

Zehra Yılmaz - Ece Kardaş

Gülçin Hatıhan - Canan Atabey

Arif Pişkin - Tahir Aydın

Ayşenil Şamlıoğlu - Fatma

Suat Sungur - Aşk Doktoru

Fatma Tuğba Tutuğ

Sait Genay

Yağmur Başkurt - Nurbanu

Serdem Paçal - Arzu

Mehmet Şeker - Ali Tüfek

Bülent Düzgünoğlu - Halil

Murat Ercanlı - Hidayet

Turan Selçuk Yerlikaya

Hazal Pekgöz - Gülümser

Kaan Berk Gültekin - mehmet

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