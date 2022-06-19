Gül Masalı oyuncuları | Gül Masalı dizisi yönetmeni kim? Gül Masalı senaristi kim, senaryosunu kim yazıyor?
Gül Masalı oyuncuları | Gül Masalı dizisi, adının da hakkını verecek olan Isparta'da çekiliyor. Tanıtımlarında doğayla iç içe olan oyuncular çok merak edildi. Özellikle dizinin yönetmen ve senaristi araştırılıyor. Peki Gül Masalı dizisi yönetmeni kim? Gül Masalı senaristi kim, senaryosunu kim yazıyor?
2022-06-19 22:10:27
Gül Masalı dizisi, adının da hakkını verecek olan Isparta'da çekiliyor. Tanıtımlarında doğayla iç içe olan oyuncular çok merak edildi. Özellikle dizinin yönetmen ve senaristi araştırılıyor. Peki Gül Masalı dizisi yönetmeni kim? Gül Masalı senaristi kim, senaryosunu kim yazıyor?
Gül Masalı oyuncuları
Gül Masalı dizisinin ilk bölümü 19 Haziran günü yayınlandı. Dizinin oyuncu kadrosu ve rolleri;
Erdem Kaynarca - Toprak Atabey
Gülper Özdemir - Gonca Aydın
Sarp Can Köroğlu - Arda Seçkin
Zehra Yılmaz - Ece Kardaş
Gülçin Hatıhan - Canan Atabey
Arif Pişkin - Tahir Aydın
Ayşenil Şamlıoğlu - Fatma
Suat Sungur - Aşk Doktoru
Fatma Tuğba Tutuğ
Sait Genay
Yağmur Başkurt - Nurbanu
Serdem Paçal - Arzu
Mehmet Şeker - Ali Tüfek
Bülent Düzgünoğlu - Halil
Murat Ercanlı - Hidayet
Turan Selçuk Yerlikaya
Hazal Pekgöz - Gülümser
Kaan Berk Gültekin - mehmet
Gül Masalı dizisi yönetmeni kim?
Birçok ünlü oyuncuyu bünyesinde barındıran Gül Masalı dizisinin yönetmeni Sadullah Şentürk.
Gül Masalı senaristi kim, senaryosunu kim yazıyor?
Isparta şehrinde çekimleri yapılan Gül Masalı dizisinin senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu yazıyor.
Gül Masalı konusu ne?
İstanbul'da yaşayan genç mühendis Gonca, projesinin çalındığı ve işten atıldığı gün, geçmişten bugüne uzanan sürpriz bir haber alır. Beş yaşındayken kaybettiği annesinden kalan gizemli bir mirastır bu…
Gonca'nın, mirasa sahip olması için Isparta'ya gitmesi ve Fatma Ana'nın şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Devamı ve daha fazlası Gül Masalı dizisinin 1. bölümünde....
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