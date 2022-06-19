Gül Masalı oyuncuları | Gül Masalı dizisi yönetmeni kim? Gül Masalı senaristi kim, senaryosunu kim yazıyor?

Gül Masalı oyuncuları | Gül Masalı dizisi, adının da hakkını verecek olan Isparta'da çekiliyor. Tanıtımlarında doğayla iç içe olan oyuncular çok merak edildi. Özellikle dizinin yönetmen ve senaristi araştırılıyor. Peki Gül Masalı dizisi yönetmeni kim? Gül Masalı senaristi kim, senaryosunu kim yazıyor?

Gül Masalı dizisi, adının da hakkını verecek olan Isparta'da çekiliyor. Tanıtımlarında doğayla iç içe olan oyuncular çok merak edildi. Özellikle dizinin yönetmen ve senaristi araştırılıyor. Peki Gül Masalı dizisi yönetmeni kim? Gül Masalı senaristi kim, senaryosunu kim yazıyor?

Gül Masalı oyuncuları

Gül Masalı dizisinin ilk bölümü 19 Haziran günü yayınlandı. Dizinin oyuncu kadrosu ve rolleri;

Erdem Kaynarca - Toprak Atabey

Gülper Özdemir - Gonca Aydın

Sarp Can Köroğlu - Arda Seçkin

Zehra Yılmaz - Ece Kardaş

Gülçin Hatıhan - Canan Atabey

Arif Pişkin - Tahir Aydın

Ayşenil Şamlıoğlu - Fatma

Suat Sungur - Aşk Doktoru

Fatma Tuğba Tutuğ

Sait Genay

Yağmur Başkurt - Nurbanu

Serdem Paçal - Arzu

Mehmet Şeker - Ali Tüfek

Bülent Düzgünoğlu - Halil

Murat Ercanlı - Hidayet

Turan Selçuk Yerlikaya

Hazal Pekgöz - Gülümser

Kaan Berk Gültekin - mehmet

Gül Masalı dizisi yönetmeni kim?

Birçok ünlü oyuncuyu bünyesinde barındıran Gül Masalı dizisinin yönetmeni Sadullah Şentürk.

Gül Masalı senaristi kim, senaryosunu kim yazıyor?

Isparta şehrinde çekimleri yapılan Gül Masalı dizisinin senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu yazıyor.

Gül Masalı konusu ne?

İstanbul'da yaşayan genç mühendis Gonca, projesinin çalındığı ve işten atıldığı gün, geçmişten bugüne uzanan sürpriz bir haber alır. Beş yaşındayken kaybettiği annesinden kalan gizemli bir mirastır bu…

Gonca'nın, mirasa sahip olması için Isparta'ya gitmesi ve Fatma Ana'nın şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Devamı ve daha fazlası Gül Masalı dizisinin 1. bölümünde...