Gül Masalı dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde? Gül Masalı oyuncuları ve konusu

Gül Masalı dizisi nerede çekiliyor? Atv ekranlarında yayınlanacak olan Gül Masalı dizisi, tanıtımlarıyla merak uyandırdı. Peki ama dizinin konusu ne, dizi nerede çekiliyor? Dizide hangi oyuncular var? Gül Masalı 1. bölüm yayınlandı mı? İşte merak edilen detaylar...

Atv ekranlarında yayınlanacak olan Gül Masalı dizisi, tanıtımlarıyla merak uyandırdı. Peki ama dizinin konusu ne, dizi nerede çekiliyor? Dizide hangi oyuncular var? Gül Masalı 1. bölüm yayınlandı mı? İşte merak edilen detaylar...

Gül Masalı dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde?

Gül Masalı dizisi, gülleriyle meşhur Isparta ilimizde çekiliyor. Dizinin adının hakkını verebilecek en güzel şehir olan Isparta'nın gül bahçeleri çekimlerde kullanıldı.

Gül Masalı oyuncuları

Gül Masalı dizisinde;

Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi isimler yer alıyor.

Gül Masalı konusu

İstanbul'da yaşayan genç mühendis Gonca, projesinin çalındığı ve işten atıldığı gün, geçmişten bugüne uzanan sürpriz bir haber alır. Beş yaşındayken kaybettiği annesinden kalan gizemli bir mirastır bu…

Gonca'nın, mirasa sahip olması için Isparta'ya gitmesi ve Fatma Ana'nın şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Devamı ve daha fazlası Gül Masalı dizisinin 1. bölümünde...

Gül Masalı senaryosunu kim yazıyor, senaristi kim?

Isparta şehrinde çekimleri yapılan Gül Masalı dizisinin senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu yazıyor.

Gül Masalı yönetmeni kim?

Birçok ünlü oyuncuyu bünyesinde barındıran Gül Masalı dizisinin yönetmeni Sadullah Şentürk. .