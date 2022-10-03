Gül Masalı 15. bölüm tek parça izle - ATV Gül Masalı son bölüm konusu ne? Gül Masalı dizi full izle

Gül Masalı 15. bölüm tek parça izle - Gül Masalı dizisinin yeni bölümü ilgi gördü. Ece'nin baskılarından bunalan Toprak, oyundan bahsedecek mi? Gül Masalı son bölüm konusu ne? Gül Masalı dizi full izle!

Gül Masalı 15. bölüm tek parça izle - Gül Masalı dizisinin yeni bölümü ilgi gördü. Ece'nin baskılarından bunalan Toprak, oyundan bahsedecek mi? Gül Masalı son bölüm konusu ne? Gül Masalı dizi full izle!

Gül Masalı 15. bölüm tek parça izle

ATV ekranlarında yayınlanan Gül Masalı dizisinin 15. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Gül Masalı 15. bölüm konusu

Yılmaz'ın elinde rehin olan Toprak ve Gonca için zor ve gerilim dolu vakitler başlar. Yılmaz onları bırakmak için yüklüce bir para ister. Bunun için de Toprak'ın babası Halil'i arar ve oğlunu sağ görmek istiyorsa parayı getirmesini ister.

Toprak'ı kaybetmek korkusuyla kahrolan Halil, onu kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Toprak'la Gonca namlunun ucundayken Fuat'a giderek yeniden hisselerini satmak istediğini söyler.

Gül Masalı bestesi

Sevilen dizi Gül Masalı'nın müziği de çok seviliyor. Tema müziği bestecisi, Aydilge.