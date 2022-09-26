Gül Masalı 14. bölüm izle - ATV Gül Masalı 14.bölüm konusu | Gül Masalı son bölüm (14.bölüm) izle

Gül Masalı 14. bölüm izle - Her pazar akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Gül Masalı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin 14.bölüm konusu merak konusu haline geldi. İşte akıllardaki soru işaretlerini gidermek için Gül Masalı son bölüm (14.bölüm) izle!

Gül Masalı 14. bölüm izle - Her pazar akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Gül Masalı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin 14.bölüm konusu merak konusu haline geldi. İşte akıllardaki soru işaretlerini gidermek için Gül Masalı son bölüm (14.bölüm) izle!

Gül Masalı 14. bölüm izle

Gül Masalı dizisinin yeni bölümü olan 14.bölümünü tek parça halinde izlemek için TIKLAYINIZ...

Gül Masalı yeni bölüm konusu

Yılmaz'ın bıçakladığı Toprak hastaneye yetiştirilir ve hemen ameliyata alınır. Sonrasında Gonca, onun başına gelenlerden dolayı kendisini sorumlu tutar. Tabii böyle düşünen tek kişi sadece o değildir. Canan da olanlardan ötürü Gonca'yı suçlar. Kayıplara karışan Yılmaz'ın ise Gonca'nın yakasından düşmeye niyeti yoktur. Öte yandan Ece, Fuat'ın uzattığı yardım elini kabul etmek zorunda kalsa da onun psikolojik baskısına maruz kalmaktan kendini kurtaramaz.

Gül Masalı karakterleri

Gülper Özdemir. Gonca Aydın. Endüstri mühendisi. Annesiz büyümüş.

Erdem Kaynarca. Toprak Atabey. Adı gibi toprağı ve onun sağladığı dinginliği seviyor.

Sarp Can Köroğlu. Arda Seçkin. Gonca'nın çocukluk arkadaşı.

Zehra Yılmaz. Ece Kardaş Toprak'ın eski sevgilisi. .