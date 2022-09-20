Gül Masalı 13. bölüm izle | ATV Gül Masalı yeni bölüm (13.bölüm) full tek parça izle

Gül Masalı 13. bölüm izle | Her pazar akşamı yayınlanan Gül Masalı'nın yeni bölümü de yayınlandı. Diziyi merak edenler link araştırmalarına başladı. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Gül Masalı yeni bölüm (13.bölüm) full tek parça izle!

Her pazar akşamı yayınlanan Gül Masalı'nın yeni bölümü de yayınlandı. Diziyi merak edenler link araştırmalarına başladı. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Gül Masalı yeni bölüm (13.bölüm) full tek parça izle!

Gül Masalı 13. bölüm izle

ATV'de yayınlanan Gül Masalı dizisinin 13.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Gül Masalı son bölüm konusu

Ece'nin sürekli olarak hayatlarının içinde olması Gonca'nın sabrını taşırmıştır. Bu şekilde devam edemeyeceklerine kanaat getirir ve olanlardan Toprak'ı sorumlu tutarak ipleri tamamen koparır. Gonca'nın ayrılık kararı karşısında şoka giren Toprak ise böylesi bir tepkiyi hiç hak etmediğini düşünmektedir. Onun da bir tahammül eşiği vardır ve bu eşik en yakınındaki insanlar tarafından defalarca aşılmıştır. Artık onların karşısına bambaşka bir Toprak olarak çıkmak ve iyi bir ders vermek dışında hiçbir şey yoktur aklında…

Gül Masalı dizisinin senaristi mi değişti?

İlgiyle takip edilen Gül Masalı dizisinin senaryosunda yapılan değişiklikler, seyircinin gözünden kaçmadı. Dizinin ilk 6 bölümünün senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu yazdı. DAha sonra senarist değişikliğine gidildi ve 7.bölümden sonra Alper Çağlayan dizisinin senaristliğini üstlendi.