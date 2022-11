Güç Yüzükleri Adar kimdir? Adar Sauron mı? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Adar Elf mi? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinde izleyicileri şaşırtan bir karakter daha ortaya çıktı. Yüzüklerin Efendisi film serisinden izleyicilerin hatırlamadığı Adar'ın kim olduğu merak edilip araştırılıyor. Orkların efendisi kara elf Adar orta dünyayı ork yurdu yapmak için çabalıyor. Peki ama Adar kimdir? Adar kime hizmet ediyor?

Amazon Prime Video'da yayınlanan Güç Yüzükleri dizisi izleyicilerin kafasında soru işaretleri oluşturmaya devam edeiyor. Yüzüklerin Efendisi filmlerinin dışına çıkarak orta dünyada yeni karakterlerle karşımıza çıkan dizi bu kez Adar ile izleyenlere ters köşe yaptı. Kötü karakterler arasında yer alan ve orkların lideri olan Adar'ın bir elf olması herkesi şaşırttı. Güç Yüzükleri Adar kimdir? Adar Sauron mı? Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Adar Elf mi? soruları ise dizi izyeicileri tarafından oldukça fazla sorulmaya başlandı.

Güç Yüzükleri Adar kimdir?

Güç Yüzükleri dizisinde Adar karakterini Joseph Mawle canlandırıyor.

Adar, "derin bir acıma ve yaralı/düşmüş asalet duygusunu da hissettirebilen bir kötü karakter" olarak tanımlanıyor.

Adar, Güç Yüzükleri için ortaya çıkarılımış tamamen yeni bir karakter olabilir, ancak Galadriel onu yakalayıp sorguya çektiğinde öğrendiğimiz gibi Adar'ın yaratılan ilk orklardan biri olduğu ortaya çıktı.

Bu da orkların neden Sindarin'de ona "baba" dediğini açıklıyor.

Adar Sauron mı?

Adar Southlands orklarına liderlik eden tehditkar bir elf figürü. Adar'ın Sauron olup olmadığı uzun süre merak ediliyordu. Ancak dizinin ilerleyen bölümlerinde gerçekle yüzleşildi.

Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Adar Elf mi?

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri (The Lord of the Rings: The Rings of Power) dizisinde karanlık tarafta olan ve orkların lideri olan Adar aslında bir elftir. Sauron tarafından kaçırılan ve çeşitli işkenceler ile kişiliği değişiterek karanlık tarafa çekilen elfleerden birisidir.

Galadriel'in açıkladığı gibi, Birinci Çağ'da, Karanlık Lord Morgoth elfleri yakalayıp onlara işkence etti, onları daha sonra bildiğimiz şekliyle orklar olacak çarpık, harap yaratıklara dönüştürdü. İlk elfler Moriondor veya "karanlığın oğulları" olarak biliniyordu. Adar, Kara Konuşma'da "ork" anlamına gelen "Uruk" terimini tercih eder. Burada "Uruk"un, kahramanlarımızın Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde karşılaştığı Uruk-hai savaşıyla hiçbir ilgisi yoktur - bunlar Saruman tarafından oluşturulmuştur.