Güç Yüzükleri dizisi İstar kimdir? Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Istar Gandalf mı, Sauron mu? Istar nedir? Gökten düşen adam kim? Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Yüzüklerin Efendisi film serisi dizi olarak Amazon Prime Video'da yayınlandı. 1. bölümü sona eren Güç Yüzüklerinde gökten esrarengiz bir şekilde yıldız gibi düşen adamın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Dizinin ortasında Sauron olduğu söylenen gizemli varlığın aslında İstar olduğu ortaya çıktı. Peki Güç Yüzükleri İstar nedir? Istar kime denir? Istar Gandalf mı?

Güç Yüzükleri dizisi İstar kimdir? Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Istar Gandalf mı, Sauron mu? Istar nedir? Gökten düşen adam kim? Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Yüzüklerin Efendisi film serisi dizi olarak Amazon Prime Video'da yayınlandı. 1. bölümü sona eren Güç Yüzüklerinde gökten esrarengiz bir şekilde yıldız gibi düşen adamın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Dizinin ortasında Sauron olduğu söylenen gizemli varlığın aslında İstar olduğu ortaya çıktı. Peki Güç Yüzükleri İstar nedir? Istar kime denir? Istar Gandalf mı?

Güç Yüzükleri yayınlanmaya başladığı günden bu yana adından söz ettitmeyi başarıyor. Yüzüklerin Efendisi tutkunlarının merakla beklediği dizi Amazon Prime Video'da izlenme rekorları kırdı. Dizi bazı açılardan eleştirmenlerden düşük not alsa da izleyicilerin genel bakışı olumlu yönde. Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinde gökten düşen karakterin kim olduğu merak konusu olmuştu. Dizinin 1. seonz son bölümlerine doğru gelindikçe Saouron sanılan karakterin aslında Istar olduğu ortaya çıktı. İzleyiciler de Istar kimdir? Yüzüklerin Efendisi Istar nedir? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Güç Yüzükleri dizisi İstar kimdir?

Amazon Prime Video'nun milyonlarca kişi tarafından izlenen ve 2022 yılına damga vuran dizisi Güç Yüzükleri'nde gökten düşen gizemli varlığın İstar olduğu ortaya çıktı. Sauron'un zıttı olan ve iyilik yayan bu karakter dizide kilit roldedir.

Gökten düşen adam Gandalf mı, Sauron mu?

Gökten alev topu şeklinde bir yıldız gibi kayıp dünyaya güşen varlığı ilk olarak kılayak Nori buldu. Nori'nin herkesten sakladığı o varlığın Sauron olduğu sanılıyordu. Ancak ssanıldığı gibi çıkmadı. Gökten düşen varlığın İstar olduğu ortaya çıktı.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Istar nedir?

İstari ya da Büyücü, J.R.R. Tolkien'in kurgusal Orta Dünya evrenindeki bir ırk. Valar, Morgoth egemenliğinin sona erdirilmesinden sonra yükselişe geçen Sauron tehdidine karşılık, kendi Maiar'ından olan bu temsilcileri Orta Dünya'ya göndermişlerdir.

Üçüncü Çağ 1050 civarında, Gri Limanlar'a, bir elf gemisi içinde, beş görevlendirilmiş Maia geldi. Gri Limanlar'da gemi yapımcısı Círdan tarafından karşılanan bu beş Maia, daha sonraları elfler tarafından "İstari", insanlar tarafından ise "Büyücü" olarak adlandırıldılar.

Büyücüler Orta Dünya'ya geldiklerinde yaşlı görünüyorlardı, güçlerinden arınmış "Yaşlı Adamlar" kılığındaydılar. Maiar olduklarından ölümsüzdüler. İnsan formunda oldukları sürece tüm zevk, acı ve korkuları hissedebiliyorlardı. Yine de yaşlanarak ölmekten muaf olmalarına rağmen, fiziki formları yok edilebiliyordu. Bu beş Maianın Orta Dünya'ya gelme amaçları, Sauron'un büyüyen kötülüğüne karşı tüm Orta Dünya'yı haberdar etmek ve onları örgütlemekti. Valar onların, Orta Dünya halklarını ikna ve teşvik yolu ile yönlendirmelerini, zor kullanmamalarını istemiştir.

Bu elçiler tanrıların yüce ırkından oldukları için doğal güçlerine şahit olan insanlar, onları bilge elfler zannetmişlerdi. Zaten insanların Olorin'e taktığı Gandalf ismi "gezgin elf" anlamına gelir.

Istar Gandalf mı?

İstari arasında en yaşlı görüneni Olórin idi. Gri elbiselere bürünmüştü. İnsanlar tarafından Gandalf olarak bilinirdi. Elfler Mithrandir, cüceler ona Tharkûn ve Haradrim ise Incanus derdi. Valar Manwe tarafından seçilmişti. Istariyi karşılayan Círdan beş Istari içinde en kararlı ruhun Gandalf olduğunu gördü ve bu nedenle ona korumakta olduğu güç yüzüklerinden Kırmızı Narya'yı verdi. Gandalf bu beş Istari içerisinde Sauron'un kötülüğüne karşı koyabilen tek büyücüydü. Yüzük Savaşı sırasında Orta Dünya'nın her yerindeydi. Ayrıkvadi'de Frodo'nun nehri geçerek Nazgüller'den kurtulmasında onun da katkısı vardı.Khazad-dûm'da Balrog'la dövüşerek Yüzük Kardeşliği'ni, kendini feda etmek pahasına kurtardı. Borukent Savaşı'nda Rohan'a yardım etti. Pelennor Çayırları Savaşı'nda Cadı Kral'ı Minas Tirith'in kapılarında durduran oydu. Saruman'ın görevini gerçekleştirmemesi ve kötüye katılması üzerine Saruman "Ak" olmaktan alıkoyulmuş ve bu unvan Gandalf'a verilmiştir. Böylece artık Gri Gandalf, Ak Gandalf olmuştur.