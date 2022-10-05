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Bakan Nebati'den Mir ile ilgili beklenen açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 'Mir'e alternatif bir çalışma var, açıklayacağız' dedi.

8 Saat Önce
2022-10-05 12:41:57
Bakan Nebati'den Mir ile ilgili beklenen açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mir kart kullanımına ilişkin alternatif bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirtti ve "Mir'e alternatif bir çalışma var, açıklayacağız" dedi.

Türk bankalarının tamamının Rusya ödeme sistemi Mir'den çıktığını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Mir ödeme sistemine alternatif aramak için bir toplantı gerçekleştirilmişti.

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