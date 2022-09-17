Cobra Kai 6. sezon ne zaman başlayacak? Cobra Kai 6. sezon olacak mı? Cobra Kai yeni sezon yayınlanacak mı? Sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış Karete Kid film serisinin devamı niteliğinde olan Cobra Kai'nin 5. sezonu Netflix'te yayınlanmaya başlandı. Dizi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. 10 bölümden oluşan Cobra Kai'nin 5. sezonunun bir çırpıda bitiren dizi tutkunları Cobra Kai 6. sezonu beklemeye başladı. Peki Cobra Kai 6. sezon ne zaman çıkacak?

Cobra Kai 6. sezon ne zaman başlayacak? Cobra Kai 6. sezon olacak mı? Cobra Kai yeni sezon yayınlanacak mı? Sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış Karete Kid film serisinin devamı niteliğinde olan Cobra Kai'nin 5. sezonu Netflix'te yayınlanmaya başlandı. Dizi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. 10 bölümden oluşan Cobra Kai'nin 5. sezonunun bir çırpıda bitiren dizi tutkunları Cobra Kai 6. sezonu beklemeye başladı. Peki Cobra Kai 6. sezon ne zaman çıkacak?

Karete Kid filmelerinin devamı niteliğinde olan dizi Netflix'in en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başardı. Amerikan dövüş sanatları komedi-drama dizisi olan Cobra Kai 6. sezon meakla beklenmeye başlandı. Robert Mark Kamen'in orijinal The Karate Kid filmlerinin devamı olan Cobra Kai 6. sezon ne zaman çıkacak sorusu dizi tutkunları tarafından sorulmaya başlandı.

Cobra Kai 6. sezon ne zaman başlayacak?

9 Eylül 2022 tarihinde 5.sezonu izleyicilerle buluşan Cobra Kai dizisinin 5. sezonu dizi tutkunları tarafından bir oturuşta bitirildi. Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başaran projenin 6. seozonunun ne zaman çıkacağı ise marakla bekleniyor. Cobra Kai 6. sezon ne zaman başlayacak? sorusu izleyiciler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Yapımcılardan ve yayıncı kuruluştan Cobra Kai 6. sezona ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak dizinin 6. sezonunun çıkması oldukça muhtemel.

Cobra Kai 6. sezon olacak mı?

Cobra Kai uzun sürenin ardından 5. sezon ile izleyicisiyle buluştu. 6. sezon ise merakla beklenmeye başlandı. Dizinin yaratıcısı Jon Hurwitz ise, dizinin en az altı sezon uzunluğunda olmasını planladığını, ancak sezon sayısının henüz belirlenemediğini söyledi.

Cobra Kai konusu nedir?

Cobra Kai'da 1984 yılında gerçekleşen karate turnuvası All Valley Karate Turnuvası'nda yaşananların 30 yıl sonrası anlatılıyor. İki dövüşçü de yıllar içerisinde olgunlaşmış ve farklı hayatlar sürmüştür. Zor zamanlardan geçen Johnny Lawrence, geçmişteki günlerine geri dönebilmek için dövüş okulu Cobra Kai'yi yeniden açar ve yeni öğrencilerini eğitmeye başlar. Johnny Lawrence ve Daniel LaRusso arasındaki rekabet ise yeniden kızışır. Ancak daha sonra Cobra Kai'ın başına Johnny Lawrence'yı eğiten Cobra Kai'ın kurucusu geçer ve Johnny Lawrence ve Daniel LaRusso beraber olup Cobra Kai'a rakip olurlar.

Cobra Kai oyuncuları kimler?

Daniel LaRusso-Ralph Macchio

Johnny Lawrence-William Zabka

Amanda LaRusso-Courtney Henggeler

Miguel Diaz-Xolo Maridueña

Robby Keene-Tanner Buchanan

Samantha LaRusso-Mary Mouser

Eli "Hawk" Moskowitz-Jacob Bertrand