Gönül Dağı 63. bölüm izle youtube | Gönül Dağı yeni bölüm tek parça full HD izle (63.bölüm)

Gönül Dağı 63. bölüm izle youtube | Samimiyeti barındıran Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölüm özeti de yayınlandı ve merak uyandırdı. Peki ama Gönül Dağı 63. bölümde neler yaşandı? Youtubeda son bölüm yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm tek parça full HD izle...

Samimiyeti barındıran Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölüm özeti de yayınlandı ve merak uyandırdı. Peki ama Gönül Dağı 63. bölümde neler yaşandı? Youtubeda son bölüm yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm tek parça full HD izle...

Gönül Dağı 63. bölüm izle youtube

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 63. bölümünü youtube üzerinden izlemek için TIKLAYINIZ...

Gönül Dağı dizisinin son bölümünde neler yaşandı?

Asuman ve Ramazan'ın nişanını sorunsuz bir şekilde atlatmanın mutluluğunu yaşayan amcaoğulları, motive bir şekilde Şili'ye gidecek makineler üzerinde çalışmaya koyulurlar. İşleri vaktinden önce bitirmenin huzuru içinde gittikleri aile pikniğinde keyifli vakit geçirirken aldıkları bir telefonla kendilerini yeni bir sorunun ortasında bulan amcaoğulları, bu zorlu sürecin üstesinden nasıl geleceklerdir?

Sefer ve Zahide Emre'nin annesini aramaya devam ederken Emre'nin durumu her geçen gün daha üzücü bir hal almaktadır. Annesini bulduklarında hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşan Sefer ve Zahide nasıl bir yol izleyecektir? Kendilerini kapının önünde bulan Selami ve Keriman, bir çözüm yolu ararken onlara yardım eli uzatan Sefer olur. Yeni işlerine dört kolla sarılan Selami ve Keriman'ı bekleyen gelişme ne olacaktır?