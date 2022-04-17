Gönül Dağı 60. bölüm izle full hd tek parça | Youtube Gönül Dağı son bölüm (60.bölüm) izle

Gönül Dağı 60. bölüm izle full hd tek parça | Sevilen ve içimizden bir parça olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Kısa süre içinde milyonlarca izleyiciye ulaşan ve reytinglerde büyük ivme kazanan Gönül Dağı'nın son bölümünde neler oldu? Youtube Gönül Dağı son bölüm (60.bölüm) izle...

Sevilen ve içimizden bir parça olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Kısa süre içinde milyonlarca izleyiciye ulaşan ve reytinglerde büyük ivme kazanan Gönül Dağı'nın son bölümünde neler oldu? Youtube Gönül Dağı son bölüm (60.bölüm) izle...

Gönül Dağı 60. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

GÖNÜL DAĞI 60. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Gönül Dağı 60.bölüm konusu

Şili'den gelen siparişleri yetiştirmeye çalışan amcaoğulları, ekibi büyütmeye karar verirler. Kasabalıların başvuruları arasından ekiplerine dahil edebilecekleri yeni insanlar ararlarken eski bir dosyanın karşılarına çıkmasıyla şoka uğrarlar. İşleri büyütme yolunda önlerine büyük bir taş koyan bu durumu çözmeye çalışan amcaoğulları nasıl bir maceraya sürükleneceklerdir?

Ramazan ve Asuman'ın sözlenmesi herkesi mutlu ederken, Hüseyin de Münir'le dünür olmanın coşkusu içindedir. Hüseyin'in nispeti karşısında iyice sinir olan Muammer de kendine makam sahibi bir dünür arayışına girer. Muammer'in bu telaşı, Kenan ve Elif ilişkisini nasıl etkileyecektir? Bunun yanında Zahide ve Sefer de Emre'yi almaya giderler. Zahide için de kolay olmayan bu gelişmeye çocukların tepkisi ne olacaktır? Öte yandan Rıfat'ın durumu her geçen gün güçleşirken Hacer bu durumla ilgili nasıl bir yol izleyecektir?