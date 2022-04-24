Gönül Dağı 61. bölüm izle | Youtube Gönül Dağı yeni bölüm (61.bölüm) tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm konusu

Gönül Dağı 61. bölüm izle | Sevilen dizi Gönül Dağı'nın son bölümü yayınlandı. Heyecanla takip edilen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler link araştırıyor. Peki ama Gönül Dağı son bölüm konusu ne? Youtube Gönül Dağı yeni bölüm yayınlandı mı? İşte Gönül Dağı 61. bölüm linki...

Sevilen dizi Gönül Dağı'nın son bölümü yayınlandı. Heyecanla takip edilen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler link araştırıyor. Peki ama Gönül Dağı son bölüm konusu ne? Youtube Gönül Dağı yeni bölüm yayınlandı mı? İşte Gönül Dağı 61. bölüm linki...

Gönül Dağı 61. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve bizlerden bir parça barındıran Gönül Dağı dizisinin son bölümü yine izleyicisini ekrana kitledi. Dizinin son, yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN 61. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Gönül Dağı son bölüm konusu

“Kenan'ın babasıyla yaşadığı problem üzerine evi terk etmesi Döndü ile Muammer arasında da gerginliğe sebep olur. Muammer geri adım atmazken, konuştuğu herkesi kırmaya başlamıştır.

Döndü‘nün de evi terk etmesiyle herkes Muammer'e sırt çevirirken, evle ilgili beklenmeyen bir gelişme olur. Bu gelişme Muammer üzerinde nasıl bir etkiye sebep olacaktır?

Ramot'u bastırmayı kafasına koyan Asuman, Ramazan'ı yayınevleriyle görüşmeye götürür. Asuman'ın beklediği gibi ilerlemeyen bu süreç, Asuman ve Ramazan'ı nasıl bir maceraya sürükleyecektir? Kardeşleriyle miras kavgası devam eden Selami'nin alacağı karar ne olacaktır? Öte yandan Kenan'ı ziyarete gelen biri vardır. Bu sürpriz misafir, Kenan'ı giderek zorlaşan bir sürece sürüklerken, Kenan bunun üstesinden gelebilecek midir?”

Gönül Dağı final mi yapacak?

Gönül Dağı dizisinin final yapacağına ilişkin sosyal medyada dönen söylentilerin aslı bulunmamaktadır. Gönül Dağı kaldığı yerden aynı hız ve samimiyetiyle devam ediyor.