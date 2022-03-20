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Gönül Dağı 56. bölüm tek parça izle | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm izle | Gönül Dağı youtube izle
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Gönül Dağı 56. bölüm tek parça izle | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm izle | Gönül Dağı youtube izle

Gönül Dağı 56. bölüm tek parça izle | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm izle | Gönül Dağı youtube izle

Gönül Dağı 56. bölüm tek parça izle | TRT 1'in bizden dizisi Gönül Dağı'nın yeni bölümü yayınlandı. Kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için Gönül Dağı'nın 56. bölüm linkini sizler için derledik. Peki ama Gönül Dağı 56. bölümünde neler oldu? İşte Gönül Dağı 56. bölüm linki ve özeti....

25 Dakika Önce
2022-03-20 20:27:00
Gönül Dağı 56. bölüm tek parça izle | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm izle | Gönül Dağı youtube izle

TRT 1'in bizden dizisi Gönül Dağı'nın yeni bölümü yayınlandı. Kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için Gönül Dağı'nın 56. bölüm linkini sizler için derledik. Peki ama Gönül Dağı 56. bölümünde neler oldu? İşte Gönül Dağı 56. bölüm linki ve özeti....

Gönül Dağı 56. bölüm tek parça izle

TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü olan 56.bölümünü izlemek için linke tıklayın. GÖNÜL DAĞI 56. BÖLÜM TEK PARÇA LİNKİ...

Gönül Dağı 56. bölüm özeti

Asuman ve Ramazan'ın kavuşması herkesi çok mutlu ederken Ramazan da eski neşeli haline dönmüştür. Taner ise yeniden amcaoğullarıyla birlikte çalışmak istese de Veysel bunu kabul etmez.

Ramazan ve Taner, Veysel'i ikna etmek için kolları sıvarken, Veysel ve Cemile'nin aldığı bir düğüne yardıma giderler. Bu düğün amcaoğullarını nasıl bir maceraya sürükleyecektir? Öte yandan düğünün dağılmasıyla Asya, Gülsüm öğretmene dönse de onun için kalıcı bir çözüm bulmaları gerekmektedir. Bu süreçte tüm kadınlar Asya'ya sahip çıkarken, Asya'nın geleceğiyle ilgili karar ne olacaktır?

Bu sırada Kenan ise uzaklaştırma kararını gizlemeye çalışırken kendini Dişçi Musa'nın yanında bulur. Durumu öğrenen Dişçi Musa'nın Kenan için bulduğu çözüm ne olacaktır? Gönül Dağı, bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor. .

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