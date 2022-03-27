Gönül Dağı 57. bölüm tek parça izle | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölümünde neler oldu? Rıfat ve Meryem ayrılıyor mu?

Gönül Dağı 57. bölüm tek parça izle | TRT 1 ekranlarında yayınlanan, bizden bir parça olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölümünde Meryem ve Rıfat'ın son durumu bir hayli yürek burktu. Peki ama Rıfat ve Meryem ayrılıyor mu, barışıyor mu? Gönül Dağı yeni bölümünde neler oldu? İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, bizden bir parça olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Sevilen dizinin yeni bölümünde Meryem ve Rıfat'ın son durumu bir hayli yürek burktu. Peki ama Rıfat ve Meryem ayrılıyor mu, barışıyor mu? Gönül Dağı yeni bölümünde neler oldu? İşte detaylar...

Gönül Dağı 57. bölüm tek parça izle

Her cumartesi günü izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Yeni bölüm olan 57.bölümü izlemek için linke tıklayın. GÖNÜL DAĞI 57. BÖLÜM LİNKİ...

Gönül Dağı 57. bölümde neler oldu?

Ağılın yanmasıyla yıkılan amcaoğulları her şeyi tamir etmek için kolları sıvarlar. Veysel'in de teklifi kabul etmesiyle yeniden kenetlenen amcaoğulları nasıl bir yol izleyecektir? Rıfat, düğün hazırlıklarına başlarken Meryem'in bazı tereddütleri vardır. Meryem her geçen gün daha karmaşık bir ruh haline bürünürken, Rıfat ve Meryem nasıl bir sona sürüklenecektir?

Diğer yandan Kenan'ın durumunun duyulması olumsuz tepkilere neden olurken, Kenan için şartlar iyice zorlaşmaya başlar. Elif, bu süreçte ona destek olmaya çalışsa da Kenan bu zorlu süreçle baş edebilecek midir?

Rıfat ve Meryem ayrılıyor mu?

Meryem'in gözlerinin açılmasının ardından Rıfat'a karşı yaklaşımı, seyirciler tarafından hoş karşılanmadı. Düğün hazırlıkları yapan çiftin ayrılacağına ilişkin konuşmalar dönüyordu. Meryem'in otobüse binip gitmesini gördüğümüz kesitte, "Rıfat ve Meryem ayrılıyor mu?" sorusu akıllara geliyor.

Bütün detaylar ve sorunun yanıt için Gönül Dağı 57. bölümde saklı! .