Gelsin Hayat Bildiği Gibi 13. bölüm izle | Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm (13.bölüm) tek parça full HD izle

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 13. bölüm izle | Araz hayattaki tek sığınağı olan Gizem için endişelidir, onu kazanmak için Rıza'ya oyun oynar. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 13. bölümünde dengeler değişiyor. İşte tüm soruların yanıtı için Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm (13.bölüm) tek parça full HD izle.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 13. bölüm izle | Araz hayattaki tek sığınağı olan Gizem için endişelidir, onu kazanmak için Rıza'ya oyun oynar. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 13. bölümünde dengeler değişiyor. İşte tüm soruların yanıtı için Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm (13.bölüm) tek parça full HD izle.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 13. bölüm izle

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 13. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm özeti

Sadi'nin ev temizliğinden şikayetçi olan Songül'le arasında tatlı bir atışma başlar. Ancak Songül'ün kullandığı bir cümleyle ikili arasındaki şakalaşma başka bir boyuta taşınır. Karabayır Hastanesi'ne yeni gelen Başhekim Kıvanç tanışma toplantısına geç kalan Derya'yla ilk kez karşılaşırken hastaneye gelen davetsiz bir misafir Kıvanç ve Derya'yı fark etmeden yakınlaştırır. Gizem ve Mert'i sarmaş dolaş gören Türkan sevgili olduklarını anlayınca öfkeden deliye döner. Öfkesini hiç olmaması gereken birinden çıkaran Türkan, bunun ona pahalıya patlayacağından habersizdir. Gizem ve Mert geleceğe yönelik hayaller kurarken gelen bir telefon gerçeklerle yüzleşmelerini sağlar. Devamı ve daha fazlası Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 13. bölümünde...

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