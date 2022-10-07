Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12. bölüm izle - Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12. bölüm HD tek parça son bölüm izle

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12. bölüm izle! Sevilen dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin son bölümünde Sadi ve Songül'ün çıktıkları yolda, beklemedikleri olaylar yaşanır. Peki ama son bölümde daha neler yaşandı? Yanıtı için Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12. bölüm HD tek parça son bölüm izle!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12. bölüm izle! Sevilen dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin son bölümünde Sadi ve Songül'ün çıktıkları yolda, beklemedikleri olaylar yaşanır. Peki ama son bölümde daha neler yaşandı? Yanıtı için Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12. bölüm HD tek parça son bölüm izle!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12. bölüm izle

Büyük sürprizlerin beklediği Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin son bölümü olan 12. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm özeti

Semih, Sadi ve Songül'e yaptığı teklifle fark etmeden onları bir tehlikeye daha atacaktır. Esra'nın Ozan'ın kim olduğunu öğrenmesi, Sanem ve Ozan'ı ne yapacakları bilmedikleri bir duruma düşürür. Zülfikar Melek sayesinde kardeşiyle beklediği yüzleşmeyi yaşar. Sanem'in haline üzülen Aylin, annesiyle konuşmak isterken duyduklarına daha fazla dayanamaz ve evi terk eder. Devamı ve daha fazlası Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 12.bölümünde.

Sadi'nin konuşması

Sadi'nin kız çocuklarıyla ilgili yaptığı konuşma "Sizin evlatlarınız, bizim de evlatlarımız. Sizin kızlarınız, bizim de kızlarımız, bu ülkenin kızları, aydınlık yüzümüz, gücümüz, en nadide çiçeklerimiz… Siz diyorsunuz ki güneşten sakınalım, çiçek solar. Hepimiz anne ve babalarımızı geçtik. İzin verin kızlarınız da sizi geçsin” dedi. Videonun bu bölümleri için birçok kurgu yapıldı ve videolar çok konuşuldu.