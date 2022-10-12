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Balkan Ninnisi 15. bölüm izle | Balkan Ninnisi yeni bölüm Süleyman ve Nina kavuşacak mı?

Balkan Ninnisi 15. bölüm izle | Balkan Ninnisi'nde her hafta birinin aşkı için üzülmeye devam ediliyor. Bu hafta Süleyman'ın eski aşkı Nina ile arkasından çevrilen oyunlar, yıllar sonra ortaya çıktı. Peki ama Balkan Ninnisi yeni bölüm Süleyman ve Nina kavuşacak mı? İşte tüm detaylar ve Balkan Ninnisi 15. bölüm tek parça full HD izle linki...

3 Saat Önce
2022-10-12 11:17:30
Balkan Ninnisi 15. bölüm izle | Balkan Ninnisi yeni bölüm Süleyman ve Nina kavuşacak mı?

Balkan Ninnisi 15. bölüm izle | Balkan Ninnisi'nde her hafta birinin aşkı için üzülmeye devam ediliyor. Bu hafta Süleyman'ın eski aşkı Nina ile arkasından çevrilen oyunlar, yıllar sonra ortaya çıktı. Peki ama Balkan Ninnisi yeni bölüm Süleyman ve Nina kavuşacak mı? İşte tüm detaylar ve Balkan Ninnisi 15. bölüm tek parça full HD izle linki...

Balkan Ninnisi 15. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında her Salı yayınlanan Balkan Ninnisi dizisinin günü değişti ve perşembe günleri yayınlanacak. Dizinin 15. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm özeti

Balkan Ninnisi yeni bölüm Süleyman ve Nina kavuşacak mı? Süleyman, Nina'yla ilgili gerçeklerin peşine düşer. Neriman ve Elena'nın sakladığı mektupları öğrenir. Neriman'ın, Süleyman tarafından bağışlanmak için tek bir şansı kalır. Süleyman'ın gerçekleri öğrenmek için Nina'ya yazacağı mektubu, onu bulup verecektir. Neriman çaresiz kalır ve abisi için her şeyi göze alır. Daah sonra Elena'nın kapısını çalıp yardım ister.

Öte yandan Jovanka ve Ertan, aşk acısı çeker. Çifti barıştırmak için elinden geleni yapan Daniel ve Güldaniye Hala, amaçlarına ulaşabilecek mi? Mektubu alan Nina, 35 yıl sonra Süleyman'la görüşmeye gelecek mi? Tüm soruların yantıları, Balkan Ninnisi 15. bölümde.

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Balkan Ninnisi saat kaçta?

İlgiyle takip edilen Balkan Ninnisi' her perşembe 20.00'de TRT 1'de!

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