Duy Beni 15. bölüm izle | Star TV Duy Beni 15. bölüm konusu ve linki

Duy Beni 15. bölüm izle | Gençlik dizilerinin en sevileni Duy Beni'nin 15. bölümü yayınlandı. Star TV Duy Beni 15. bölüm konusu ve linkini sizler için derledik. İşte merak edilen dizinin özeti ve tüm detayları.

Duy Beni 15. bölüm izle | Gençlik dizilerinin en sevileni Duy Beni'nin 15. bölümü yayınlandı. Star TV Duy Beni 15. bölüm konusu ve linkini sizler için derledik. İşte merak edilen dizinin özeti ve tüm detayları.

Duy Beni 15. bölüm izle

Bu hafta Beyaz Fil'den ifşa mesajları alan öğrenciler, tedirgindi. Duy Beni dizisinin merak edilen 15. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölümün özeti

Hazal Ekim'le konuşur ve artık duygularından kaçmamasını ister. Ekim okula gider ve herkesin önünde Kanat'a aşık olduğunu ilan eder. Kanat ve Ekim bir süre dost olmaya, birbirilerini tanımaya, bir gün sevgili olurlarsa da bunu sonsuza kadar sürdürmeye karar verirler.

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