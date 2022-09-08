Exxen’de şampiyonlar ligi ücretli mi? 2022 ExxenSpor ne kadar? Exxen abonelik paketleri

Futbolseverler tarafından Exxen Spor ilgi görüyor. Peki Exxen’de ücretsiz Şampiyonlar Ligi izlenir mi? ExxenSpor abonelik fiyatları ne kadar oldu? 2022 ExxenSpor maç izleme fiyatı ne kadar? Exxen’de ücretsiz maç izleme olur mu? İşte detaylar…

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi maçları ile Başakşehir ve Sivasspor'un Konferans Ligi maçları Exxen'de canlı yayınlanıyor . Peki Exxen'de Şampiyonlar Ligi ücretli mi? Exxen'de Konferans Ligi maçları ne kadar? Exxen abonelik fiyatları kaç TL?

Exxen Spor Avrupa ligi izleme ücretli mi?

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi maçları Exxen'de yayınlanıyor. Başakşehir ve Sivasspor'un Konferans Ligi maçlarının da yayınlandığı Exxen'i ExxenSpor aboneliği yaptırarak izlemek mümkündür. Peki ExxenSpor aboneliği nasıl yapılır?

ExxenSpor abone olma yöntemi

Türk takımlarının Avrupa kupaları maçları 2025 yılına kadar yalnızca ExxenSpor'da futbolseverlerle buluşacak. Exxen'de maç izlemek için platforma web adresi üzerinden üye olmak gerekiyor. Exxen resmi web adresine girerek, akıllı telefon ya da tablete Exxen mobil uygulamasını yükleyerek ya da 9300'a SMS mesaj göndererek üye olmak mümkün .

Exxen'e nasıl üye olurum?

Exxen'e üye olmak için resmi web sitesi www.exxen.com adresine gitmek gerekiyor. Açılan sayfada gerekli bilgileri yazarak kayıt olunabilir.

Öte yandan Google Play Store (Android) ve App Store (iPhone) mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz .

Ayrıca Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom kullanıcıları, 9300'a SMS mesaj atarak Exxen ve ExxenSpor abonelik işlemlerini başlatabilir .

Exxen güncel abonelik fiyatları

Exxen'e üye olmak için aylık ücret ödemek gerekiyor. Peki Exxen ne kadar? Exxen aylık ücreti kaç TL?

Reklamlı üyelik paketinin aylık ücreti 39,90 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 54,90 TL ödemek gerekiyor. Reklamlı yıllık üyelik ücreti 33,50TLx12, reklamsız yıllık üyelik ücreti ise 45,90 TLx12 olarak belirlenmiştir.

ExxenSpor abonelik ücreti ne kadar?