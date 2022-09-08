Gibi dizisinden etkilendi: Karikatürist Serkan Yılmaz badanacı oldu

Pandemide karikatüristlikten yeterli para kazanamayan ve ekonomik sıkıntılar yaşayan Serkan Yılmaz, Gibi'deki 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak' repliğinden ilham alarak badanacılığa başladı

Penguen Dergisi'ndeki 'Dudullu Postası' köşesiyle tanınan karikatürist Serkan Yılmaz, pandemi döneminde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle badanacılık yapmaya başladı. Yılmaz, yaklaşık bir aydır okurlarının evlerinde boya-badana yapıyor.

Exxen'de yayınlanan 'Gibi' dizisinde yer alan bir karakterin söylediği 'yalnızca cesurların işidir badana yapmak' repliğinden cesaret bulduğunu söyleyen Yılmaz, "Tabii bunu seçmemin en önemli faktörü ekonomik sebepler. Karikatür son dönemde geçinmek için iyi bir yol değil" ifadelerini kullandı.

"Vücudum mutluluk hormonu salgıladı"

Yılmaz, pandemi döneminde sanatçıların çok zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "Boya işine girmem izlediğim bir dizide badanacı karakterinin 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak' sözünden etkilenerek başladı. Bob Ross 'Yalnızca cesurlar resim yapabilir' der, fırça efektleriyle, ağaçları bulutları oluştururken rahat olun der. Ben de bu teknikleri biliyorum dedim, boyacılık da baba mesleğim deyip başladım. Badanacılığa canım istediği için girdim. Bu işi yaptığım için bedenen de çok iyi hissediyorum kendimi. Akşama kadar çok çalıştığım için vücudum mutluluk hormonu salgıladı" dedi.

"Badanacılık beni geçindiriyor"

Yılmaz, "Karikatürün biteceğini düşünmüyorum, yine birisi çizer ve internetten yayınlamaya başlar. İnternetten takipçi kasıp sponsor bulmak istemedim ve badanacılık yapıp paramı almak istedim. Tabii bunu seçmemin en önemli nedeni ekonomik sebeplerdi. Karikatür son dönemde geçinmek için iyi bir yol değil. Her zaman, karikatüristliğin yanında mutlaka bir 'B' planınız olsun derlerdi. Sanat işi tam güven vermez, ne zaman biteceğini bilemezsiniz. Çok harcamaları olan bir insan değilim, badanacılık beni geçindiriyor" dedi.

"Zanaat kısmını seviyorum"

Aktif olarak boyacılık yaptığını aktaran Yılmaz, "Okurların evlerini boyamak çok güzel. Zanaat kısmını çok seviyorum, sanat kadar güzel bir şey. Sanat yapıp, 'işte bu sanat' demek de var, boya yapıp 'güzel' demek de var. Şu an çizim yapmıyorum, aktif olarak boyacılık yapıyorum" diye konuştu.