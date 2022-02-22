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Evlilik Hakkında Her Şey'in konusu nedir? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü ne zaman yayınlancak?

Çıktığı günden itibaren ilgi ile takip edilen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi arama motorlarında en çok araştırılan dizi kategorisinde yerini koruyor. Bizde sizler için Evlilik Hakkında Her Şey hakkında tüm bilinenleri aktaracağız. Evlilik Hakkında Her Şey'in konusu nedir? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü ne zaman yayınlancak? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-02-22 15:19:20
Evlilik Hakkında Her Şey'in konusu nedir? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü ne zaman yayınlancak?

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'İN KONUSU NEDİR?

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları izleyiciler ile buluşuyor. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla “Evlilik Hakkında Her Şey”; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'İN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Evlilik Hakkında Her Şey, her hafta salı günleri 20.00'da FOX TV'de sevenleri ile buluşucak.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Gökçe Bahadır,
  • Sumru Yavrucuk
  • Sarp Akkaya,
  • Yiğit Kirazcı,
  • Gökçe Eyüboğlu,
  • Fırat Altunmeşe,
  • Tülin Ece,
  • Bertan Asllani,
  • Cevdet Arıcılar,
  • Esma Yılmaz,
  • Rüzgar Doruk Özmü,
  • Emine Ada Sezer,
  • Mila Kasarcı,
  • Erdal Küçükkömürcü.
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