Rusya'ya destek veren ülkeler hangileri? Hangi ülkeler Rusya'nın yanında? Ukrayna-Rusya hattında sular ısınmaya devam ediyor. Rusya Donbas bölgesinde Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıması bölgedeki savaş riskini daha da artırdı. Rusya'nın attığı adıma pek çok ülke tepki verirken bazı ülkeler de Rusya'dan yana tavır aldı. İşte Ukrayna-Rusya krizinde Rusya'ya destek veren ülkeler...

Rusya'ya destek veren ülkeler hangileri? Hangi ülkeler Rusya'nın yanında? Ukrayna-Rusya hattında sular ısınmaya devam ediyor. Rusya Donbas bölgesinde Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıması bölgedeki savaş riskini daha da artırdı. Rusya'nın attığı adıma pek çok ülke tepki verirken bazı ülkeler de Rusya'dan yana tavır aldı. İşte Ukrayna-Rusya krizinde Rusya'ya destek veren ülkeler...

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan gerginlik giderek tırmanıyor. 2014 yılında Donbas bölgesinde ayaklanan Rus yanlısı ayrılıkçılar burada Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerini ilan etmişlerdi. Rusya dahil hiçbir ülke bu sözde cumhuriyetleri tanımıyordu. Ancak Rusya bölgedeki dengeleri değiştirecek bir karara imza attı. Putin Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerini tanıdığını duyurdu. ABD'den Güney Kore'ye, Türkiye'den Avustralya'ya, İngiltere'den Japonya'ya neredeyse tüm ülkeler Putin'in kararını kınadı. ABD, Avrupa Birliği, İngiltere ve Kanada'nın Rusya'yı hedef alan yaptırım paketlerini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Ancak bazı ülkeler de Rusya'nın yanında yer aldığını ifade etti.

Rusya'ya destek veren ülkeler hangileri?

Çin yaşanan gelişmelerde Rusya'nın yanında yer alacağı sinyalini verdi. Çin açıklamasında "Ülkelerin meşru güvenlik kaygılarına saygı duyulmalı." dedi. Çin, acil olarak toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rusya'ya herhangi bir tepki göstermeden itidal çağrısı yaptı. Çin'in BM Büyükelçisi Zhang Jun, tüm tarafların itidalli davranmasını istedi, diplomatik çözüm adına her türlü çabayı memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Hangi ülkeler Rusya'nın yanında?

Suriye'nin sözde lideri Beşar Esad da beklediği gibi Rusya'nın yanında yer aldığını duyurdu.

Nikaragua ve Yemen'deki isyancı grup Husiler Putin'e destek açıkladı.

Rusya'nın müttefiki Belarus da Moskova'ya destek açıklaması bekleniyor.

Kazakistan Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerini tanımayacağını duyurdu. .