DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İhracatçılara yeni düzenleme
10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ile yeni vali atandı
Kamerun’da 11 mürettebatlı jet düştü
İskoçya'da Celtic, Hollanda'da Ajax şampiyon oldu
Lavrov: Avrupa'da savaş istemiyoruz
Ukrayna: İşgalciler gazı kesintiye uğrattı
AB, yeni benzinli ve dizel otomobilleri 2035'te yasaklayacak
Rusya Merkez Bankası: 90'lardan bu yana en büyük krizdeyiz
İkizlere hamile kadın evinde ölü bulundu
Valilikten DEVA Partisi’ne ‘sahtecilik’ suçlaması
Cep telefonunu şarj etmek isterken akıma kapılıp öldü
Rusya'dan Batılı şirketlere 'Gazprom' misillemesi!
ABD'de 2021'de 100 binden fazla kişi uyuşturucudan öldü
Juventus - İnter maçını şifresiz canlı izle! İtalya Kupası
Wolverhampton - Manchester City maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Evlilik Hakkında Her Şey 30. bölüm izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm tek parça full HD izle (30.bölüm)

Evlilik Hakkında Her Şey 30. bölüm izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm tek parça full HD izle (30.bölüm)

Evlilik Hakkında Her Şey 30. bölüm izle | Fox Tv ekranlarında her salı akşamı izleyicisinin evine konuk olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizi geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle yayınlanamamıştı. Son bölüm için nefesler tutulmuştu. Peki ama Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler yaşandı? İşte merak edilen dizinin detayları ve linki...

10 Saat Önce
2022-05-11 15:25:38
Evlilik Hakkında Her Şey 30. bölüm izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm tek parça full HD izle (30.bölüm)

Fox Tv ekranlarında her salı akşamı izleyicisinin evine konuk olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizi geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle yayınlanamamıştı. Son bölüm için nefesler tutulmuştu. Peki ama Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler yaşandı? İşte merak edilen dizinin detayları ve linki...

Evlilik Hakkında Her Şey 30. bölüm izle

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü olan 30. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Evlilik Hakkında Her Şey 30. bölüm özeti

Sanem'in Bora'yla evlendiklerini ilan etmesi Çolpan'la arasındaki dengelerin tamamen değişmesine sebep olur. Sanem'in Bora ile yaşamak için evi terk etmesi, Çolpan ile arasındaki soğuk savaş dönemini başlatmış olur. Gülistan'ın Urfa'ya gitmediğini öğrenen Baran ve Şeyda'nın hukuki bir mücadeleye girişmekten başka yolları yoktur. Kendilerine seçtikleri avukat ise Çolpan'ın eski ve güçlü bir rakibidir. Erman, Arsen Hukuk'ta kalmaya devam etmek istiyorlarsa; Bora ve Sanem'e, adaleti sadece avukatlık cübbeleriyle sağlamaları şartını koyar. Onların adalete bakışlarını sınamak için zorlu bir davada birlikte çalışmaya zorlar. Toplumun nezdinde suçlu olduğu şüphe götürmeyen ünlü oyuncu Can Derin'in boşanma davası, Sanem ve Bora için adeta bir sınav niteliğinde olacaktır. Azra ve Efe Gülistan'ın akli dengesinin yerinde olduğunu ispatlamak için harekete geçer. Gülistan'la birlikte gittikleri adli tıpta yaşanan sarsıcı bir olay, davanın seyrini tümüyle değiştirecektir.

Evlilik Hakkında Her Şey 29. bölüm full izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm (29. bölüm) tek parça izle
İLİŞKİLİ HABEREvlilik Hakkında Her Şey 29. bölüm full izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm (29. bölüm) tek parça izle
Evlilik Hakkında Her Şey 28. bölüm full izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm (28.bölüm) tek parça full HD izle
İLİŞKİLİ HABEREvlilik Hakkında Her Şey 28. bölüm full izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm (28.bölüm) tek parça full HD izle
Evlilik Hakkında Her Şey 27. bölüm tek parça izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm (27.bölüm) full HD
İLİŞKİLİ HABEREvlilik Hakkında Her Şey 27. bölüm tek parça izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm (27.bölüm) full HD
Evlilik Hakkında Her Şey 26. bölüm izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey Youtube'da 26. bölümü yayınlandı mı?
İLİŞKİLİ HABEREvlilik Hakkında Her Şey 26. bölüm izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey Youtube'da 26. bölümü yayınlandı mı?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş