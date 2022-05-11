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TIMETURK / DÜNYA / Almanya'dan flaş PKK kararı!

Almanya'dan flaş PKK kararı!

Almanya İçişleri Bakanı Sözcüsü Maximilian Kall, PKK'nın yasaklı örgütler arasından çıkarılması konusunda yapılan müracaata ilişkin Berlin'de yaptığı değerlendirmede, 'Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yapılması için bir sebep görmüyoruz.' dedi.

10 Saat Önce
2022-05-11 15:42:23
Almanya'dan flaş PKK kararı!

Almanya İçişleri Bakanı Sözcüsü Maximilian Kall, PKK'nın Alman mahkemeleri tarafından defalarca terör örgütü olarak tanımlandığını söyledi.

Kall, terör örgütü PKK'nın yasaklı örgütler arasından çıkarılması konusunda yapılan müracaata ilişkin Berlin'de yaptığı değerlendirmede, "Almanya'da PKK, aşırılık yanlısı olan bir terör örgütü olarak sınıflandırılmaya devam ediyor. Mahkemeler de defalarca bunu teyit etti. Bu konuda çok sayıda hukuki süreç işlemişti. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yapılması için bir sebep görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yasağın kaldırılması için bir müracaat yapıldığını doğrulayan Kall, "Ancak İçişleri Bakanlığı olarak bu konuda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek görmüyoruz." dedi.

Almanya'da 26 Eylül 1993'te dönemin Federal İçişleri Bakanı Manfred Kanther, PKK'yı yasaklı terör örgütü listesine almıştı.

Ülkede, iki avukat aracılığıyla PKK'nın terör örgütü listesinden kaldırılması için İçişleri Bakanlığına başvuruda bulunulmuştu.

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