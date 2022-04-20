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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Evlilik Hakkında Her Şey 28. bölüm full izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm (28.bölüm) tek parça full HD izle

Evlilik Hakkında Her Şey 28. bölüm full izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm (28.bölüm) tek parça full HD izle

Evlilik Hakkında Her Şey 28. bölüm full izle | Sevilen yapım Evlilik Hakkında Her Şey'in yeni bölümü izleyicisini ekrana kitledi. Peki ama Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde neler yaşandı, dizinin son bölüm konusu ne? Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm (28.bölüm) tek parça full HD izle...

2 Saat Önce
2022-04-20 11:02:36
Evlilik Hakkında Her Şey 28. bölüm full izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm (28.bölüm) tek parça full HD izle

Sevilen yapım Evlilik Hakkında Her Şey'in yeni bölümü izleyicisini ekrana kitledi. Peki ama Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde neler yaşandı, dizinin son bölüm konusu ne? Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm (28.bölüm) tek parça full HD izle...

Evlilik Hakkında Her Şey 28. bölüm full izle

Her salı Fox Tv ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünü izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 28. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Evlilik Hakkında Her Şey 28. bölüm konusu neydi?

Hiçbir şey hatırlayamadıkları kayıp zamanın gizemini çözmek ve Yalın'ı bulmak için geriye dönük adımlarını takip etmek zorunda kalan Sanem, Bora ve Güneş'i büyük bir macera beklemektedir. Azra'yı kırdığı için çok pişman olan Efe kızının ölümünden sorumlu olan Aziz'le yüzleşir. Bu yüzleşme aslında Efe'nin kendisiyle yüzleşmesidir. Aklındaki sorulara cevap arayan Efe'nin aradığı cevap ise Azra'nın kendisidir…

Azra, Nagehan ve Ekrem davasında önemli bir bilgi edinir. Dava ilerledikçe Aziz, Nagehan ve Ekrem üçgeninin ardındaki sırlar ortaya çıkmaya başlar. Geçmişi ve geleceği arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Nagehan'ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Yavaş yavaş her şeyi hatırlamaya başlayan Aziz ise geçmişinin günahlarından temizlenmeye hazırdır. Çolpan ve Erman evlilik kararlarını duyuracakları büyük bir aile yemeği tertip ederler. Sanem ve Bora'nın son anda katıldıkları akşam yemeği, tüm aile için, beklenmeyen bir sürprizle sonlanır.

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