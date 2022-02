Evlilik Hakkında Her Şey 20. bölüm tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde neler oldu?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümü yayınlandı ve izleyiciler ekranları başına kitlendi. Yıldırım diziden mi çıkıyor, ölüyor mu? Peki ama Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde neler oldu? İşte merak edilen bütün detaylar... Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde neler oldu? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümü olan 20.bölümü izlemek için linke tıklayın. EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 12. BÖLÜM LİNKİ... Evlilik Hakkında Her Şey Yıldırım ölüyor mu? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde, Yiğit Kirazcı'nın canlandırdığı Yıldırım karakterinin yeni bölümde, Azra'yla telefon konuşması dizide en dikkat çeken noktalardan biri oldu. Azra'nın affetmemesi ardından zor zamanlar geçiren Yıldırım'ın dizi kadrosunda ayrılacağı söylentileri kulislerde dolaşıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş, ''Senaryo gereği dizinin Yıldırım'ı Yiğit Kirazcı diziye veda edecek.'' dedi. .