Destan 12. bölüm tek parça izle | Destan son bölüm (12.bölüm) ful l HD izle

Destan 12. bölüm tek parça izle | Destan dizisinin son bölümü sevenleriyle buluştu. Dizinin setinde birçok kişinin Covid testinin pozitif çıkması dizinin ilerleyen haftalarda yayınlanamayacağını düşündürse de, dizinin resmi sosyal medya hesaplarından iyi haber verildi. Peki ama Destan dizisinin son bölümünde neler oldu? Destan 12. bölüm full HD tek parça izle...

Destan dizisinin son bölümü sevenleriyle buluştu. Dizinin setinde birçok kişinin Covid testinin pozitif çıkması dizinin ilerleyen haftalarda yayınlanamayacağını düşündürse de, dizinin resmi sosyal medya hesaplarından iyi haber verildi. Peki ama Destan dizisinin son bölümünde neler oldu? Destan 12. bölüm full HD tek parça izle...

Destan 12. bölüm tek parça izle

Batuga babası ve geçmişiyle yüzleşiyor!

Destan'ın merakla beklenen yeni bölümünde Atası Oğuz Han gibi avcunda kan pıhtısı ile doğan Batuga niye sakat kaldı? Yıllarca adsız kalan han oğlu, 'gizli kahraman ' anlamında ki Batuga adını nasıl aldı? Batuga'nın yaşadıklarının en zoru neydi? Aklını kaybetmiş gibi yaptıktan sonra anasını öldüren babasının yüzüne nasıl baktı? Batuga'yı kim sakat, kim dilsiz bıraktı? Bütün bu soruların yanıtı Destan'ın 12. bölümünde yanıt bulacak.

Destan dizisinin son bölümü olan 12. bölümü izlemek için linke tıklayınız. DESTAN 12. BÖLÜM LİNKİ...

Destan setinde koronavirüs paniği!

Dizinin resmi Twitter hesabı üzerinden bu akşam; "Geçtiğimiz hafta ‘'Destan'' dizisi oyuncularımızdan Edip Tepeli, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş ve Ecem Sena Bayır'ın PCR testleri pozitif çıktığı için aramızda olamadılar. Bugün itibariyle oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup, PCR testleri negatife dönmüş ve aramıza katılmışlardır." sözlerinin yer aldığı bir twit yayınlandı. .