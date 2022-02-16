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Evlilik Hakkında Her Şey 19. bölüm tek parça full HD izle

Evlilik Hakkında Her Şey 19. bölüm tek parça full HD izle | Evlilik Hakkında Her Şey dizisi kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Merak edilen dizinin 19. bölümünde neler oldu? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü tek parça nereden izlenir? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-02-16 15:24:08
Evlilik Hakkında Her Şey 19. bölüm tek parça full HD izle

Evlilik Hakkında Her Şey 19. bölüm tek parça full HD izle | Evlilik Hakkında Her Şey dizisi kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Merak edilen dizinin 19. bölümünde neler oldu? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümü tek parça nereden izlenir? İşte detaylar...

Evlilik Hakkında Her Şey 19. bölüm tek parça full HD izle

Azra uzun bir süreden sonra ilk kez sakin bir pazar günü geçirmeye niyetlenir. Fakat yaşanan sürpriz gelişmeler Azra'nın bu hevesini kursağında bırakacaktır.

Nadide ve Selim'in gerçek yüzünü öğrenen Filiz büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Kızının tehlikede olduğunu anlayan Songül, onu kurtarmak için Azra'dan yardım ister. Azra'nın bir planı vardır ancak bunun gerçekleşmesi için, en büyük düşmanları Bora'nın yardımı gerekmektedir.

Sanem Yıldırım'la görüşüp ablasına tüm gerçekleri anlatmasını ister. Akis takdirde Azra her şeyi Sanem'den öğrenecektir. Yıldırım, Sanem'i kendisine bir gün süre vermesi konusunda ikna eder. Yıldırım için artık Aza ile ilişkisinin en büyük kırılma noktası gerçekleşmek üzeredir. Güneş ve Yalın ikilisi, Erman ve Çolpan'a eğlenceli bir sürpriz hazırlığına girişirler.

Bora'nın kim olduğuna dair sır perdesi tamamen kalkmak üzeredir. Bora'nın kimliği herkesin hayatında büyük değişimlere yol açacak ve kahramanlarımızı yeni bir dönemin başlangıcına sürükleyecektir…

Evlilik Hakkında Her Şey 19. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ... .

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