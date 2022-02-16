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TIMETURK / GÜNDEM / Optimar'dan seçim anketi: İttifaklar arasında dikkat çeken oy farkı!

Optimar'dan seçim anketi: İttifaklar arasında dikkat çeken oy farkı!

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, yaptıkları son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-02-16 15:22:28
Optimar'dan seçim anketi: İttifaklar arasında dikkat çeken oy farkı!

Daşdemir'in açıkladığı ankette HDP'nin baraj altında kalması, Gelecek Partisi'nin oy oranının ise yüzde 0,5 olması dikkati çekti.

Daşdemir'in Tv100'deki Eşit Ağırlık programında açıkladığı Optimar anketinin sonuçlarına göre siyasi partilerin oy oranı şu şekilde sıralandı:

AKP: 36.5

CHP: 26.7

İYİ Parti: 10.9

MHP: 10.2

HDP: 9.7

DEVA: 1.3

Türkiye Değişim Partisi: 1.1

Memleket Partisi: 0.8

Saadet Partisi: 0.7

Büyük Birlik Partisi: 0.6

Yeniden Refah: 0.7

Gelecek Partisi: 0.5 .

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