Evlilik hakkında Her Şey 16. Bölüm (yeni bölüm) | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm tek parça izle

Evlilik hakkında Her Şey yeni bölüm tek parça izle! Evlilik Hakkında Her Şey 16. bölümü yayınlandı. Sevilen dizinin son bölümünde neler olduğu, diziseverler tarafından merak konusu oldu. Duruşma sonrası Sergen ve Azra arasındaki ipler iyice gerilmeye başladı. İşte merak edilen Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümü tek parça linki...

Evlilik hakkında Her Şey yeni bölüm tek parça izle! Evlilik Hakkında Her Şey 16. bölümü yayınlandı. Sevilen dizinin son bölümünde neler olduğu, diziseverler tarafından merak konusu oldu. Duruşma sonrası Sergen ve Azra arasındaki ipler iyice gerilmeye başladı. İşte merak edilen Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümü tek parça linki...

Evlilik Hakkında Her Şey 16. Bölüm İzle

Duruşma sonrası Sergen ve Azra arasındaki ipler iyice gerilir. Bora'nın sürpriz ortaklığı Arsen Cevher Hukuk'taki tüm dengeleri sarsar. Çolpan, Sanem ve Erman bu esrarengiz adamın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır. Hızır'ın Ece'yi kaçırması halihazırda zor olan velayet davasını iyice çıkmaza sokmuştur. Azra'nın durumu kendi lehlerine çevirmek için acil bir müdahalede bulunması gerekmektedir. Azra'nın müdahalesi beklenmedik bir sonuç doğuracaktır. Sergen, Yıldırım ve Azra'dan hesap sormaya kararlıdır. Sanem, Zafer ve Nursen davasını sonuçlandırmak için bir oyun hazırlar. Ancak bunun için yardıma ihtiyacı vardır. Hızır ve Ece'nin kaderini belirleyecek olan velayet davası ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır…

Evlilik Hakkında Her Şey Son Bölümü İzlemek İçin TIKLAYINIZ... .