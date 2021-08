Yayınlandığı ilk günden beri milyonlarca kişi tarafından sevilerek izlenen Evde Tek Başına filmi, yayına girmesinden 31 yıl sonra bile oldukça ilgiyle izlenen filmlerin başında gelmektedir. 1990 yapımı Amerikan komedi filmi olan ve en iyi Noel filmi olarak gösterilen film, internet üzerinden hakkında sıklıkla araştırmalar yapılmaktadır. Birçok kişi Evde Tek Başına filminin konusunu, oyuncu kadrosunu ve devam filminin olup olmadığını merak etmektedir. Peki Evde Tek Başına filminin konusu nedir? Evde Tek Başına filmi ne zaman ve nerede çekilmiştir? Evde Tek Başına filminin çekimleri neden yarıda kalmıştır? Evde Tek Başına filminin devam filmi var mıdır?

Evde Tek Başına 1990 yılında yayınlanarak tüm dünyada ses getiren bir komedi filmidir. O dönem çocuk oyuncu olan Macaulay Culkin'in oyunculuğu ve eşsiz dekorasyonla oldukça etkili bir Noel filmi olan Evde Tek Başına filmi halen sevilerek izlenmektedir. Birçok kişi halen internet üzerinden bu filmin detaylarını öğrenmek istemektedirler. İşte tüm detayları ile Evde Tek Başına filmi…

Evde Tek Başına filminin konusu nedir?

Evde Tek Başına, Chris Columbus tarafından yönetilen ve John Hughes tarafından yazılan 1990 yapımı bir Amerikan komedi filmidir. Evde Tek Başına serisinin ilk filmi olan bu filmin başrollerinde Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard ve Catherine O'Hara yer almaktadır. Film, ailesi Paris'te tatildeyken kendisini Chicago'da bırakan bir çocuğun evlerini iki hırsızdan koruma serüvenini anlatmaktadır.

Evde Tek Başına filminin senaristi John Hughes, bu filmi tatile çıkmaya hazırlanırken oluşturmaya başladı. Filmin yapımcılığını ve tüm masraflarını öncelikle Warner Bros üstlendi fakat, filmin belirtilen bütçeyi aşması sebebiyle Warner Bros filmin bitirilmeden durdurulmasına karar verdi. Bu süreçte Evde Tek Başına filminin senaristi John Hughes 20th Century Fox ile yaptığı görüşmeler neticesinde 20th Century Fox'un filmin yapımcılığını üstlenmesini sağladı. Devam eden çekimler Şubat ve Mayıs 1980 yıllarında Illinois'te çekildi.

Evde Tek Başına ilk gösterimi 10 Kasım 1990'da Chicago'da yapıldı ve 16 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sinemalarda gösterime girdi. Piyasaya sürüldükten sonra finansal bir başarı elde etti ve oyuncu kadrosu, mizahı ve müziği için olumlu eleştiriler aldı. Evde Tek Başına, dünya çapında 476,7 milyon dolar hasılat elde ederek, The Hangover Part II (2011) piyasaya çıkana kadar en yüksek hasılat yapan canlı aksiyon komedisi oldu ve Culkin'i bir çocuk yıldız yaptı. Culkin ise Müzikal ve Komedi dalında ile En İyi Sinema Filmi dalında Altın Küre Ödülü ve Müzikal ve Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi ve John Williams ile En İyi Orijinal Müzik dalında Akademi Ödülü ve " için En İyi Orijinal Şarkı dalında aday gösterildi. Evde Tek Başına, o zamandan beri en iyi Noel filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Evde Tek Başına filminden sonra devam filmi olarak çekilen Evde Tek Başına 2: Lost in New York ise, 1992'de gösterime girdi.

Evde Tek Başına oyuncuları

Evde Tek Başına filmin oyuncu kadrosu ise şöyle;

Hope Davis

Joe Pesci

Catherine O'Hara

Roberts Blossom

Macaulay Culkin

Daniel Stern

John Heard

John Candy

Angela Goethals

Gerry Bamman

John Hardy

Kleran Culkin

Ken Hudson Campbell

Larry Hankin

Gerry Becker

Bill Erwin

Devin Ratray

Kristrin Minter

Victor Cole

Billie Bird

Alan Wilder

Jim Ortlieb

Jeffrey Wiseman

Matt Doherty

Ray Toler

Hillary Wolf

Michael C. Maronna

