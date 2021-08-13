Netflix ödeme yöntemleri nelerdir?

Son dönemlerde oldukça popüler olan film ve dizi izleme platformu olan Netflix, her geçen gün film, dizi ve belgesel envanterini oldukça genişletiyor. Bu sebeple birçok kişi tarafından abone olunup, kullanılmaktadır. Abone olma süreci oldukça kolay olan Netflix, belli bir ücret ödenerek abone olunabilmektedir. Birçok kişi bu sürecinin nasıl işlediğini bilmek istemektedir. Peki Netflix’e nasıl abone olunur? Netflix’e abone olmak için gereken ücret nedir? Netflix kaç farklı çeşit izleme imkanı sunmaktadır? Netflix Temel Paket, Standart Paket ve Özel Paket nedir? Netflix üyeliği nasıl iptal edilir?

Dünyanın en çok kullanılan dizi ve film izleme platformu olan Netflix, her geçen gün üye sayısını arttırmaktadır. Kullanıcılar aylık olarak ödedikleri miktar vasıtasıyla Netflix'in yüzlerce dizi, film ve belgesel içeriğine reklamsız erişmektedir. Ayrıca kullanıcılar bu sayede Netflix'e ait orijinal içerikler ile dünya çapında ve kendi ülkesinde oldukça beğenilen içerikleri de izleyebilmektedir. Bu gibi fırsatlardan yararlanmak isteyen kişiler, bu sürecin nasıl işlediğini oldukça merak etmektedir. İşte tüm detayları ile Netflix'e üye olma süreci…

Netflix'e nasıl üye olunur?

Netflix'e üye olmak oldukça kolaydır. Bilgisayar üzerinden Netflix'e üye olmak isteyen kişiler sırasıyla şu adımları takip etmelidir;

Öncelikle Netflix'e ait Netflix.com/signup adresine gidilir.

Daha sonra Netflix tarafından sunulan Temel Paket, Standart Paket ve Özel Paket arasından en uygun plan seçilir. Seçilen plan herhangi bir zamanda daha düşük veyahut daha yüksek bir plana dönüştürülebilir.

Plan seçildikten sonra E-posta adresi ve bir parola girilerek hesap oluşturulur.

Hesap oluşturulduktan sonra bir ödeme yöntemi seçilerek işlem tamamlanmış olur.

Netflix'e abone olmak için gereken ücret nedir?

Netflix kullanmak isteyen birçok kişi üyelik ücretini merak etmektedir. Üyelerine üç farklı paket imkanı sunan Netflix, 2021 yılında bu paketlerine belirli oranlarda zam yaptı. Netflix tarafından yapılan zamların yüzde 31 ila 50 arasında değiştiği duyuruldu. Zam yapılmadan önce temel paket 17.99 TL'den 26.99 TL'ye, 29.99 TL olarak sunulam standart paket 40.99 TL'ye ve özel paket olarak bilinen paket ise 41.99 TL'den 54.99 TL'ye çıkartıldı.

Netflix tarafından sunulan paketlerin özellikleri ise şöyledir;

-Netflix Temel Paket

Netflix temel paket vasıtasıyla Netflix kullanımı sadece bir kişi ile sınırlandırılmaktadır. Bunun anlamı farklı cihazlardan sadece tek bir giriş yapılacağıdır. Bunun yanı sıra izleyicilere standart çözünürlük sunulmaktadır. Alınan yeni karara göre bu paketin fiyatı 26.99 TL'dir.

-Netflix Standart Paket

Bu paket sayesinde kullanıcılar aynı anda iki farklı cihaz üzerinden giriş sağlayabileceklerdir. Bunun yanı sıra kullanıcılar içerikleri HD (720p) şeklinde izleme imkanı bulabileceklerdir. Bu paketin kullanım fiyatı ise 40.99 TL'dir.

-Netflix Özel Paket

Netflix Özel Paketi, Netflix'in sunduğu en geniş kapsamlı paketlerden biridir. Bu paket sayesinde aynı anda dört farklı kullanıcı Netflix içeriklerini izleyebilmektedir. Bunun yanı sıra diğer paketlerden farklı olarak kullanıcılar içerikleri HD ve Ultra HD (1080/4K) şeklinde rahatlıkla izleyebilmektedir. Bu paketin fiyatı ise 54.99 TL olarak belirlenmiştir.

Netflix üyeliği nasıl iptal edilir?

Netflix, herhangi bir sebepten ötürü hesabını kapatmak veya kısa süreliğine ayrılmak isteyen kullanıcılar için oldukça kolay bir şekilde yapılabilen bir iptal seçeneği sunmaktadır. Netflix iptali için Hesap sayfasından Üyeliği İptal Et seçeneği seçilerek bu işlem kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, bu yöntemin Netflix üyeliğinin iptali için tek yöntem olduğunu bilmektir. Bunun aksine hesaptan çıkış yapmak veyahut Netflix uygulamasını silmek üyelik iptali anlamına gelmez.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.