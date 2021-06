Evde Tek Başına Filmi Konusu Nedir? Oyuncu Kadrosu

1990 yapımı bir komedi filmi olan Evde Tek Başına, yayın hayatına girdiği günden itibaren tüm Dünya’da izlenmeye devam edilen filimler arasında yer almakta. Evde Tek Başına, John Hughes'un yapımcılığını ve senaristliği üstlenmiştir.

Bu filmin başrollerindeise Macaulay Culkin, Joe Pesci ve Daniel Stern bulunmaktadır. Sizler Evde Tek Başına filmi hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Evde Tek Başına Filmi Konusu Nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Evde Tek Başına Filmi oyuncu kadrosu işte tüm detaylar…

Evde Tek Başına Filmi Konusu Nedir?

Evde Tek Başına filmi konusu; Ailesini pek sevmeyen Kevinaldığı ceza üzerine geceyi evlerinin çatıkatında geçirir. Daha sonra yatağında uyandığında ailesinin evde olmadığını fark edere. Aile tatile giderken Kevin'i unuturlar. Kevin başlarda panikler daha sonraları bunun bir fırsat olduğunu anlar ve yalnızlığın keyfini çıkarır. Macera ve komedinin bol olduğu Evde Tek Başına filmi izleyiciye eğlenceli anlar yaşatmakta.

Evde Tek Başına Filmi Oyuncu Kadrosu

Macaulay Culkin-Kevin

Macaulay Carson Culkin 26 Ağustos 1980 yılında Amerika'da doğdu. Amerikalı oyuncu Culkin, Evde Tek Başına, Evde Tek Başına 2 ve Richie Rich filmlerinde rol aldı.

Joe Pesci-Harry Lime

Joseph Frank "Joe" Pesci 9 Şubat 1943 yılında Amerika'da doğdu İtalyan-Amerikalı Akademi Ödülü ve BAFTA ödülü sahibi oyuncu aynı zamanda komedyen ve şarkıcıdır. Ünlü oyuncu Jose Pesci; Goodfellas, Home Alone serisi ve Lethal Weapon serisi gibi filmlerle tanınmaktadır. Robert De Niro ile bazı filmleri de bulunmaktadır.

Daniel Stern-Marv

Daniel N. Stern (16 Ağustos 1934 - 12 Kasım 2012) önde gelen bir Amerikalı psikiyatrist ve psikanalisttikteorisyendir. Daniel Stern, bebek gelişimiüzerine birkaç kitap yazdığı ve en önemlisi Bebeğin Kişilerarası Dünyası (1985). Kitabı ile dünya çapında bir ün kazanmıştır. 12 Kasım 2012 yılında vefat etti.

Catherine O'Hara-Kate

Catherine O'Harakimdir? Catherine Anne O'Hara, 4 Mart 1954 Kanada'da dünyaya geldi. Catherine O'Hara Kanadalı-Amerikalı tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, komedyen ve seslendirme sanatçısı olarak bilinmektedir. Catherine O'Hara birçok dizi ve filmde yer almıştır. Bunlar; Second City Telezision, AfterHours, Beetlejuice, Home Alone, ve The NightmareBeforeChristmas sayılabilir.

John Heard-Peter

John Heard 7 Mart 1946, Washington'da doğdu. Amerikalı oyuncu ilk olarak oyunculuğa tiyatro ile başlamış daha sonra 1970'li yıllardan itibaren günümüze dizi ve sinema filmlerinde yardımcı erkek oyuncu rollerinde yer aldı. 21 Temmuz 2017, Los Angeles'ta vefat etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.