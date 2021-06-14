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Karavanda Yaşam

Pandemi ile birlikte yaşam ve tatil alışkanlıklarının değişirken, tatilcilerin yeni trendi karavanda yaşam oldu. Tatilciler sadece çantalarını yanına alıp, karavandaki ev konforu ve karavan otoparklarının sunduğu imkanlar sayesinde keyifli bir tatil geçirebiliyor.

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14.06.2021 09:06:36
Karavanda Yaşam

Üretiminde 6 bine yakın parça kullanılan Shantigo SG4 ve SG Plus karavan modeleri ilk defa CNR EXPO Boat Show'da sergilendi. İlk defa fuarda sergilendikleri karavan modellerinin büyük ilgi gördüğünü belirten Shantigo Karavan Firması Kurucularından Turizmci Tarık Irmak ve Eğitimci Berkan Ülker, karavan ile tatilin artık bir hayat tarzı haline geldiğini belirtti. Tatilcilerin yanlarına sadece çantalarını alıp karavanla tatile çıkabildiklerini anlatan Tarık Irmak, “Firma olarak bizden karavan kiralayan müşterilerimize tam bir otel hizmeti sunuyoruz. Karavan ile birlikte kamp masası, kamp sandalyeleri, banyo ve mutfak malzemelerini ücretsiz olarak sunuyoruz. Bu hizmetlerimiz sayesinde tatil tutkunları sadece çantalarını alıp kiraladıkları karavan keyifli bir tatile çıkabiliyorlar” diye konuştu.

Shantigo Karavan Hakkında

Turizmci Tarık Irmak ve Eğitimci Berkan Ülker tarafından kurulan Shantigo Karavan, karavan üretimi ve karavan kiralama sektöründe faaliyet göstermektedir. Shantigo SG4 karavan modelinin ilk defa CNR EXPO Boat Show'da sergilendi. SG4 ve SG Plus modelleri büyük ilgi gören firmanın üretim üssü ve Showroomu İstanbul'da yer alıyor. İçerisinde kullanılan teknolojinin yanı sıra inovatif ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken Shantigo karavanlarında 6 bine yakın parça kullanıldı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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