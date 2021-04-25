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Eleştirmenlerin seçimi: Bu yıl hangi film hangi Oscar'ı almalı?

93. kez düzenlenecek 2021 Oscar Ödülleri töreni öncesinde 30 film eleştirmeni her dalda ödülü hak eden film tercihlerini açıkladı.

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25.04.2021 22:55:51
Eleştirmenlerin seçimi: Bu yıl hangi film hangi Oscar'ı almalı?

İndependent Türkçe'nin IndieWire'dan aktardığı habere göre eleştirmenlerin oyları bazı dallarda yarışın çekişmeli geçeceğine işaret ediyor. Söz konusu oylamada "En İyi Film" dalında Minari ve Nomadland eşit oy aldı.

26 Nisan'da gerçekleştirilecek törende sürprizler yaşanması muhtemel görülse de 78. Altın Küre Ödülleri'nde Nomadland'in gösterdiği başarı Oscar'ın en güçlü adayı olduğunu ortaya koymuştu.

Eleştirmenlerin seçim listesi ve sıralaması şöyle:

En İyi Film

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-Eşitlik: Minari/ Nomadland

-Metalin Sesi (Sound of Metal) 

-Eşitlik: Baba (The Father)/ Judas and the Black Messiah

-Eşitlik: Mank/ Yetenekli Genç Kadın (Promising Young Woman) / Şikago Yedilisi'nin Yargılanması (The Trial of the Chicago 7)

En İyi Yönetmen

-Chloe Zhao, Nomadland 

-Thomas Vinterberg, Druk

-Eşitlik: David Fincher, Mank/ Emerald Fennell,  Yetenekli Genç Kadın

-Lee Isaac Chung, Minari

En İyi Erkek Oyuncu

-Chadwick Boseman, Ma Rainey: Blues'un Annesi (Ma Rainey's Black Bottom)

-Riz Ahmed, Metalin Sesi 

-Anthony Hopkins, Baba

-Steven Yeun, Minari 

-Gary Oldman, Mank

En İyi Kadın Oyuncu

-Carey Mulligan, Yetenekli Genç Kadın 

-Frances McDormand, Nomadland 

-Viola Davis, Ma Rainey: Blues'un Annesi

-Andra Day, The United States vs. Billie Holiday 

-Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

-Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

-Paul Raci, Metalin Sesi

-Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah 

-Leslie Odom Jr., One Night in Miami 

-Sacha Baron Cohen, Şikago Yedilisi'nin Yargılanması

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

-Yuh-Jung Youn, Minari 

-Amanda Seyfriend, Mank 

-Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

-Eşitlik: Glenn Close, Hillbilly Elegy/ Olivia Colman, Baba 

En İyi Özgün Senaryo

-Lee Isaac Chung, Minari 

-Emerald Fennell, Yetenekli Genç Kadın 

-Derek Cianfrance, Abraham Marder, Darius Marder, Metalin Sesi

-Aaron Sorkin, Şikago Yedilisi'nin Yargılanması 

-Will Berson, Shaka King, Keith Lucas, and Kenny Lucas, Judas and the Black Messiah

En İyi Uyarlama Senaryo

-Florian Zeller, Baba 

-Chloe Zhao, Nomadland

-Kemp Powers, One Night in Miami 

-Sacha Baron Cohen and Co-Writers, Borat Subsequent Moviefilm 

-Ramin Bahrani, Beyaz Kaplan (The White Tiger)

En İyi Animasyon Film

-Wolfwalkers 

-Soul 

-Over the Moon 

-Hadi Gidelim (Onward) / Kuzular Firarda: Uzay Parkı (Shaun the Sheep: Farmageddon)

Yabancı Dilde En İyi Film

-Druk 

-Collective/ Quo Vadis, Aida?

-Better Days/ The Man Who Sold His Skin

En İyi Belgesel

"Time" 

"Collective" 

"Crip Camp" 

"The Mole Agent" 

"My Octopus Teacher" 

En İyi Kısa Belgesel

-Eşitlik: A Concerto Is a Conversation/ A Love Song for Latasha 

-Colette 

-Hunger Ward 

-Do Not Split

En İyi Kısa Film

-Two Distant Strangers 

-The Letter Room 

-Eşitlik: Feeling Through/The Present/White Eye

En İyi Kısa Animasyon

-Opera 

-Burrow 

-If Anything Happens I Love You 

-Genius Loci 

-Yes-People 

En İyi Özgün Müzik

-Minari

-Eşitlik: Da 5 Bloods/Soul

-Mank 

-Dünyadan Haberler (News of the World)

En İyi Özgün Şarkı

"Husavik" şarkısıyla "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga"

"Speak Now" şarkısıyla "One Night in Miami" 

"Fight for You" şarkısıyla "Judas and the Black Messiah" 

"Io Si (Seen)" şarkısıyla "Onca Yoksulluk Varken (The Life Ahead)" 

"Hear My Voice" şarkısıyla "Şikago Yedilisi'nin Yargılanması" 

En İyi Ses

-Metalin Sesi

-Mank 

-Atlantik Savaşı (Greyhound)

-Dünyadan Haberler / Soul 

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

-Mank 

-Baba 

-Tenet 

-Ma Rainey: Blues'un Annesi 

-Dünyadan Haberler

En İyi Sinematografi

-Joshua James Richards, "Nomadland" 

-Erik Messerschmidt, "Mank"

-Sean Bobbitt, "Judas and the Black Messiah"

-Phedon Papamichael, "Şikago Yedilisi'nin Yargılanması"

-Dariusz Wolski, "Dünyadan Haberler"

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

"Ma Rainey: Blues'un Annesi" 

"Emma"

"Mank"

"Pinocchio"

"Hillbilly Elegy"

En İyi Kostüm Tasarımı

"Emma"

"Ma Rainey: Blues'un Annesi" 

"Mank"

 Eşitlik: "Mulan"/"Pinocchio"

En İyi Kurgu

"Metalin Sesi"

"Nomadland"

"Baba"

"Şikago Yedilisi'nin Yargılanması"

"Yetenekli Genç Kadın"

En İyi Görsel Efekt

"Tenet"

"The Midnight Sky"

"Mulan"

"Love and Monsters"

"The One and Only Ivan"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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