Sütlü tatlısız ramazan olmaz

Ramazan ayında tatlılar daha ön plana çıkıyor. Diyette olanlar için de sütlü tatlılar ilk tercih nedeni. Yapılış ve içerikleriyle farklılık taşısalar da Türkiye'nin gastronomisinde önemli bir ağırlığa sahip

Türkiye'nin gastronomisinde tatlılar önemli bir ağırlığa sahip. Özellikle Ramazan aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan tatlılar içerikleri ve tarzlarıyla birbirinden farklı konseptle tüketicisiyle ticari anlamda buluşurken hanelerin mutfağında da demirbaş niteliğinde.

Sütlü tatlılar ise şekerli tatlılara rağmen diyete önem verenler açısından ilk tercih olarak görülüyor.

İşte yediğinizde pişman olmayacağınız tatlı tariflerinden bazıları

Sütlaç

Sütlü tatlılar içinde en yaygın olanı. Kıvam konusu ise öteden beri tartışma konusudur. Ne kadar “cıvık” olması gerektiği kişiye göre değişirken pirinçten yapılmış kalıp kek görüntüsünde olmaması işi bilen bilmeyen herkesin ortak arzusu.Sütlaç yapımı için öncelikle pirinçleri iyice yıkayın ve bir tencereye koyun.Üzerine 4 su bardağı suyu ilave edip kaynamaya bırakın.Kaynayınca altını kısın ve biraz daha pişirmeye devam edin. Pişirirken ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin.Pirinçler yumuşayıp, suyunu çekince üzerine sütü de ilave edin ve yüksek ateşte kaynayıncaya kadara sık sık karıştırarak pişirin.Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 20 dakika da kısık ateşte pişirin.Daha sonra şekeri de ilave ederek karıştırmaya devam et ve 5 dakika daha pişirin ve sonra ocaktan alın.

İrmik Tatlısı

Kısık ateşte ve sürekli karıştırılarak pişirilen tatlının sunumunda vizyonunuza göre çok farklı uygulamalar gerçekleştirebilirsiniz.Geniş bir tencereye 12 yemek kaşığı irmik, 8 yemek kaşığı toz şeker ve 1 litre sütü koyun.

Tüm malzemeleri şeker eriyinceye kadar bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.Tencereyi ocağa alın ve altını yakın. Bu arada rendelenmiş portakal ve limon kabuklarını da tencereye ekleyin.

Tatlıyı orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam almasını bekleyin. Yoğunlaştıktan sonra ocağı kısarak birkaç dakika daha pişirin. Bu sırada içine bir paket vanilya ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Pişen sütlü tatlıyı dilerseniz servis kuplarına dilerseniz derin bir cam tepsiye alın.

Oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Ilıyan irmik tatlısını buzdolabında 3-4 saat dinlenmeye bırakın.

Dinlenen sütlü irmik tatlısını dolaptan çıkarın ve üzerine çikolata sosu ekleyin. En üste de Hindistan cevizi serpin.

Muhallebi

“Muhallebi kıvamı” tanımını doğuran tatlıdır. Bu kıvamın nasıl olduğunu hemen hemen hepimiz çocukluğumuzdan biliriz.Muhallebi yapmak için süt, un ve nişastayı bir tencereye koyup güzelce karıştırın.

Karışımınız kaynamaya yakınken şeker ve vanilyayı ilave edip karıştırın.

Tenceredeki karışım göz göz olmaya başlayınca tereyağını da ilave ederek iyice karıştırın.

Karışımı ocaktan alıp biraz ılınması için bırakın.Ilık muhallebi karışımını kaplara paylaştırdıktan sonra buzdolabında 1 saat kadar bekletip Hindistan cevizi serperek servis edebilirsiniz.

Krem Karamel

Karameli hazırlamak için toz şeker ve suyu yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Orta ateşte şeker eriyip rengi hafif koyulaşana kadar pişirip ocaktan alın.Krem karamel kaplarına eşit olarak paylaştırın. Derin bir kaseye yumurtaları kırın. Toz şekeri ilave edip krema kıvamına gelene kadar çırpın.Vanilyayı ekleyin ve 2 dakika daha çırpın. Sütü yavaş yavaş çırparak ekleyin ve 3-4 dakika daha yüksek devirde çırpın.Üzerinde oluşan köpüğü kepçe yardımıyla temizleyin ve yumurta karışımın karamel kaplarına paylaştırın.Kapları bir fırın tepsisine yerleştirin ve yarısına gelecek şekilde sıcak su ekleyin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafif kızarana kadar pişirin.Fırından çıkarın ve oda ısısına gelene kadar bekletin. Bir gece buzdolabında bekletin. Krem karamel kaplarını servis tabaklarına ters çevirip soğuk servis yapın. Afiyet olsun.Krem karamel tatlısının bir porsiyonu, yaklaşık 145 kaloridir.

Keşkül

Süt, pirinç unu, patates unu, dövülmüş badem ve şekerden yapılan bir tatlı. Muhallebi tarzında pişirilirken altını kapatmadan önce hindistan cevizi tozu eklenir.Süt, toz şeker, toz badem, nişasta ve yumurta sarısını tencereye alın ve orta ateşte karıştırarak pişirin.Kaynamaya başlayan keşkülün üstüne rendelenmiş hindistan cevizini ekleyin ve tekrar karıştırın.Piştikten sonra servis kaplarına paylaştırın ve soğuması için bir kenarda bekletin.Üzerini toz Antep fıstığı, file badem ve meyve dilimleri ile süsleyebilirsiniz.Bademli keşkülün yanına çok yakışan ve aroma veren ev yapımı kakaolu dondurma ile birlikte servis edebilirsiniz.

Tavukgöğsü

Mutfağımızın en şahsına münhasır tatlılarından çünkü malzemelerinin başında haşlanmış tavuk eti gelir.Tavuk göğsünü ince parçalar haline getirin ve üzerini biraz geçecek kadar su ekleyerek haşlayın. Haşlanan tavuk göğsünü çatal yardımı ile tel tel ayırın. Ardından kevgire alarak su altında yıkayın. Ayırdığınız tavuk göğsünün üzerine bir miktar daha su ekleyin ve kokusunun çıkması için bekletin. Tavuk kokusu çıktığında etlerin suyunu sıkın ve süzün. Geniş bir tencere içerisine soğuk sütü ve tavukları ekleyerek 10 dakika kadar kaynatın. Pirinç unu ve mısır nişastasını ayrı bir kaba alın ve kaynayan süt ile kıvamını açın. Ardından nişastalı karışımı da tencereye ekleyerek çırpıcı ile karıştırın. Tencerenin içerisine damla sakızı ve toz şekeri ilave ederek karıştırmaya devam edin. Tahta kaşık yardımıyla sakızı eritin ve karışımı döve döve pişirin. Tavuk göğsü macun kıvamına geldiğinde küçük bir parça tereyağı ekleyin ve kendi sıcaklığında eritin. Tamamen pişen tavuk göğsünü kaselere veya borcama dökün. Buzdolabında soğutmaya alın.

Kazandibi

Kazandibi, tavukgöğsü tatlısının dibinin hafiften yakılmasıyla keşfedilmiştir. 6 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı pirinç unu ve 3 yemek kaşığı mısır nişastasını derin bir tencereye ekleyin ve birleştirin; ardından karışımı bir çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın ve kıvam alana kadar pişirin. Son olarak tereyağını ekleyip tatlının sıcaklığıyla erimesini sağlayarak karıştırmaya devam edin. Yağlanmış bir fırın tepsisinin tüm yüzeyini 4 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 tatlı kaşığı tarçın karışımıyla kaplayın. Üzerine iki kepçe muhallebiyi eşit miktarda yayın ve tepsiyi ocak üzerinde çevire çevire karışımı yakın. Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi de tepsiye döktükten sonra üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin.

Buzdolabına kaldırıp kıvam alması için soğuttuğunuz tatlınızı, ince uzun dilimlere ayırın ve spatula yardımıyla kıvırarak rulo şeklinde sarın.

Güllaç

Güllaç adı geçtiğinde aklımıza Ramazan ayının gelmesi normal, çünkü hafifliği nedeniyle iftar yemeklerinden sonra en çok tercih edilen sütlü tatlı.Sütü derin bir tencereye alın ve toz şekeri üzerine ilave edin. Orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın. Süt, elinizi hafif yakacak sıcaklığa geldiğinde ocaktan alın.Cevizi hafif iri kalacak şekilde rondoda çekin.Güllacı hazırlayacağınız kabın içerisine bir kepçe ılık sütten ekleyin. üzerine, kullanacağınız kabın boyutuna göre böldüğünüz güllaç yapraklarını dizin.Tüm güllaç yapraklarının parlak kısmının üste baktığından ve hepsinin iyice ıslandığından emin olduktan sonra paketteki yaprakların yarısını kabınıza güzelce yerleştirin.

5 dakika sütü çekmeleri için bekledikten sonra çekilmiş cevizi bolca dökün ve kalan güllaç yapraklarını da aynı şekilde ıslatarak üzerine dizin.Buzdolabında en az 2 saat bekledikten sonra güllacınızı keserek dilimleyin. Dövülmüş ceviz ve çilek ile süsleyerek servis edin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.